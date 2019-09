#Pantallazos En plan hiphopero, habrá transmisión del especial Red Bull Batalla de Gallos – Chile este viernes a las 21 por DirecTV Go. En plan andino, el Festival Cordillera convidará títulos del cine ecuatoriano, boliviano y argentino entre hoy y el domingo en el Centro Cultural San Martín, con funciones gratuitas y competencias de clips de Sara Hebe y Usted Señálemelo, entre otros. Y en plan sofá, la plataforma Claro Video sumará este mes películas como Spiderman: un nuevo universo (este sábado), Rocketman o John Wick: capítulo 3.

#PresenteContinuo Siempre hay un disco nuevo que necesita presentación. Hoy, la uruguaya Melaní Luraschi compartirá Umbra en Circe (a las 21, con Julieta Rada como invitada). Y mañana, los rockers de zona oeste Sabot pelarán Non Tempus en La Tangente (a las 20.30, con previa de Mermelada de Morcilla), Santiago Molina contará sus Historias en La Casa del Árbol (a las 21), Raskoski Hot Club aireará Volado en Bebop (a las 21) y las indiefolkies María Pien y Marigrá Geranio encenderán juntas Mi fuego un sol que estalla en el Xirgu-Espacio Untref (a las 21).

#HayTablas Un hecho policíal y el morbo mediático que desata animan La teoría de un Brian, de José Guerrero (jueves a las 20.30, Club Cultural Matienzo). Una mujer en situación de trata es el foco de Beya Durmiente (Dj Beya), performance tecnoteatral con Carla Crespo, inspirada en la novela de Gabriela Cabezón Cámara (domingos a las 18, Xirgu-Espacio Untref). Y el Festival Callejón convidará tres jornadas con propuestas de danza, teatro y música interpretadas por mujeres, con participación de Lorena Vega, Carla Rímola, Marianela Portillo del Rayo y Agustina Sario, entre otras (viernes 6, 13 y 20/9, Espacio Callejón).

#CualquieraPuedeGooglear Clic cíclico: La Fuerza Mayor iniciará hoy a las 20 en Congo Bar un ciclo que continuará todos los miércoles de septiembre. Clic y vuelve: tras grabar en España un cameo para la serie La casa de papel, La Fanfarria del Capitán regresó a la Argentina y tocará mañana a las 21 en JJ Circuito Cultural. Doble clic: Nidos y HTML compartirán el escenario de Niceto Club mañana a las 20.30. Clic de catálogo: el trapero Fabro estrenó el single Drone como previa a su toque en el festival Ciudad Emergente y los bernalenses Gémini soltaron el single El reloj, anticipo de su EP La distancia.

#AltaTemporada Una serie puede salvar tu trasnoche. Si estás para gangsta-rapearla toda, rimá el debut de la serie Wu-Tang: An American Saga (desde hoy, Hulu). Si te va la lucha de clases dentro de un colegio privado español, sale la segunda de la española Élite (desde el viernes, Netflix). Y si te cabe el espionaje israelí en Siria, inflitrate en el estreno de The Spy, con el comediante Sacha Baron Cohen y el gran Noah Emmerich, el agente Stan de The Americans (desde el viernes, Netflix).