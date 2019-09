Coti Sorokin se pintó la cara pero no precisamente de "Color esperanza". Como principal autor de ese hit, el cantautor se enojó con Diego Torres, intéprete y coautor, cuando este hizo algunas declaraciones en la que se podía interpretar que se atribuía la totalidad de la canción. Y todo escaló a un punto en el que también habló Cachorro López, productor y cocompositor de la música junto a Sorokin.

"Los éxitos no hay que entenderlos, se tienen que disfrutar", había dicho Torres en una entrevista a propósito de lo que provocó "Color esperanza". "Hay que tratar de no volverse loco y tampoco luchar contra ellos. Para mí, haber hecho esa canción jamás fue una presión sino una bendición". El hit, que Torres incluso cantó ante el papa Juan Pablo II, había sido lanzado en el disco Un mundo diferente, publicado en 2001.

La respuesta de Coti Sorokin fue a través de un posteo en instagram: "Say no more @diegotorresmusica. Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo..."

"La canción la escribí con Cachorro López. Lo conté infinidad de veces. Primero hice el estribillo en letra y música y luego Cachorro me dio una melodía para la estrofa y al otro día le puse la letra a esa melodía. Punto. Cualquiera que diga otra cosa falta a la verdad", aseguró Sorokin.



Torres habló con el diario español La Vanguardia, que había publicado sus primeras declaraciones, "ante el revuelo generado en el artículo". "Quiero dejar en claro que nunca me apropié de forma exclusiva de la autoría de la canción 'Color esperanza'. Mi aporte a la letra fue reconocido por ambos autores y así compartimos entre los tres : CACHORRO LÓPEZ , COTI y YO la autoría de la canción”, aseguró. Y, acorde a estos tiempos, posteó la nota en su cuenta de instagram .

La voz que faltaba era la de Cachorro López. "La verdad no lastima a nadie. La música la hicimos Coti y yo. Y la letra la hizo Coti en un 95%. En un momento el tema tenía una estrofa menos y cuando le agregamos una estrofa, Diego metió un par de líneas simplemente", dijo el productor en el programa La inmensa minoría, que conduce Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos.



Sorokin se hizo eco de las palabras de López, una vez más a través de su instagram . Junto a una captura de pantalla con los dichos del productor, escribió: "A mí más que a nadie me entristece todo esto. Y por eso me callé la boca durante años. Pero esta vez no quise. La única intención es que Diego deje de hacer eso que es feo y lo hizo mucho tiempo. Gracias a todos y antes que nada les pido perdón a los amantes de LA CANCIÓN".



¿Se habrá terminado la polémica? Lo imposible se puede lograr, dice la canción.