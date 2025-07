"Creemos que vamos a tener los votos suficientes para que sea ley", aseguró el senador nacional de Chubut por Unión por la Patria, Carlos Linares, tras el fracaso de la maniobra del oficialismo en el Congreso para evitar el tratamiento de los dictámenes para el aumento de jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Linares también adelantó que buscarán alcanzar los dos tercios en el recinto para tratar sobre tablas dos proyectos propuestos por los gobernadores, el impuesto al combustible y la coparticipación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias (ATN).

"El secretario legislativo no puede rechazar algo que votaron los senadores", desmintió el senador chubutense ante la pregunta por las versiones periodísticas que daban por perdida la agenda opositora en el Senado a raíz de una resolución administrativa que impuso el oficialismo libertario.

Consultado por el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional, Linares manifestó su preocupación por los 160 trabajadores chubutenses que quedarán a la deriva ante la decisión del Ejecutivo nacional. "Encima no hay una sola directiva, no hay un sólo mensaje, no hay nada", dijo el legislador en En el ojo de la tormenta. Y cuestionó el silencio de los gobernadores: "No veo que alcen la voz, en el interior Vialidad es fundamental".

El cuestionamiento a los jefes provinciales no se detuvo ahí. Linares consideró que la situación económica amerita un llamado de atención de parte de los gobernadores para el gobierno nacional. "Entiendo que algunos no puedan abrir la boca, pero este es el silencio del cementerio. Algunos tuvieron que pedir vender letras para poder pagar aguinaldos, yo no digo que hay que hacer un golpe de Estado ni mucho menos, pero hay que tener un posicionamiento claro", insistió el senador de Unión por la patria.

La quita de los incentivos docentes, la coparticipación del transporte, problemas en Aluar -la única empresa productora de aluminio primario en Argentina y una de las más importantes de Sudamérica-, la pesca paralizada en todo el país y la pérdida de 3500 puestos de trabajo en Comodoro Rivadavia en la última semana fueron algunos de los problemas que, señaló el legislador, deberían sacudir la relación de los jefes provinciales con el Ejecutivo nacional.