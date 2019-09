La agencia de noticias AP (Estados Unidos) publicó este jueves nuevas denuncias por acoso contra el tenor Plácido Donmingo. Las acusaciones, de acuerdo al reporte, son de once mujeres, entre las cuales se identifica a Angela Turner Wilson, quien trabajó con Domingo en la Ópera de Washington. Según el testimonio de la cantante, el tenor ingresó en su camarín antes de una actuación y realizó varios tocamientos. Otras 10 mujeres, que no fueron identificadas por su nombre, recordaron "tocamientos no deseados, solicitudes persistentes de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas e intentos repentinos de besarlas en los labios". Domingo negó las nuevas acusaciones de abuso sexual y comportamiento indebido, según un comunicado de su vocera, Nancy Seltzer.