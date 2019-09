"Llegó la Federal a casa a traerme la citación. Me hicieron un fichaje de las huellas y me sacaron fotos, un re-teatro con banner de la Federal y todo. Me imputaron una causa por amenazas al presi". Hernán, padre de familia y recolector de basura, le contó así a un vecino la situación traumática que vivió en su domicilio el miércoles pasado. El juzgado en lo Criminal y Correcional Federal Nº3 de Morón lo acusaba de "amenazas" contra el presidente Mauricio Macri, lo que podría tener una pena de cinco a diez años, simplemente por un mensaje que escribió en su perfil de Facebook en 2018.

El recolector de basura deberá presentarse el próximo miércoles 11 de septiembre en los Tribunales de Morón, a pedido del juez federal Néstor Pablo Barral. Su mujer intentó averiguar más detalles de la causa o quién la impulsó, pero esos detalles fueron negados hasta que se presente a dar su declaración indagatoria. "Macri te queda poco", había escrito en su perfil de la red social Hernán el año pasado.

El caso retumbó en las redes a partir de la denuncia de su vecino, pero el eco se amplificó por la denuncia que días atrás se había hecho pública del caso de Osvaldo Pugliese, un abogado al que el propio titular de la AFI le abrió una causa por "amenazas" en los tribunales de Comodro Py, por una respuesta irónica a un tuit.

"No puede ser que la AFI, que debe resguardar la seguridad nacional, considere que por un tuit está en amenaza la vida del presidente, es insostenible", criticó el abogado Alejandro Rúa, que hizo público el caso de Pugliese, y representa a ambos acusados por "amenazas".



"El caso de Hernán es parte de lo mismo de lo que le ocurrió a Pugliese. La gente no se puede extraer de un contexto que dan las redes sociales de pura libertad de expresión, donde se dice lo que uno quiere de las autoridades públicas. Son contextos de libertad que no generan ningún riesgo para la vida de Macri", advirtió Rúa a PáginaI12.

Pugliese, militante del Frente Todos en Pilar, respondió al tuit que hablaba de la estrategia electoral que se iba a dar el intendente local de Cambiemos, Nicolás Ducote, frente al resultado negativo de la PASO. "Si tenemos que matar a Macri lo hacemos", cerraba una hipotética cita de un militante o funcionario de Cambiemos. En la AFI lo consideraron una amenaza, el fiscal Carlos Stornelli le dio curso y pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que se lo cite a declarar.

Rúa destacó que "Macri ni siquiera está arrobado" en las publicaciones, lo que muestra que ni siquiera se intentó que el mensaje le llegue al presidente, y subrayó irregular rol de la AFI. "Por empezar hay un defecto de compresión del texto. Nadie lee ese tuit o el post de Facebook y piensa que Macri está en riesgo. Aunque existiera un alerta por las palabras que se usan, no se puede denunciar hechos intrascendentes, que no diferencian amenazas reales de irreales. ¿Este es el sistema para asegurar la vida del presidente?", indicó el letrado.

El próximo paso legal a dar serán las declaraciones indagatorias y luego Rúa pedirá que se desestimen las acusaciones "in limine". "Esto busca tergiversar la libertad de expresión y busca que la gente no los insulte, no quieren oír críticas, como tampoco protestas en las calles", analizó el letrado.