Los premios de las principales secciones

El villano de enorme y cáustica sonrisa… sonríe. Joker, a película de Todd Phillips –cuyo estreno local está previsto para el jueves 3 de octubre– acaba de ganar el León de Oro, el premio mayor del Festival de Venecia, en un caso histórico para el género cinematográfico dedicado a los superhéroes y sus archirrivales. Claro que el film que aquí se lanzará con el más familiar título Guasón no es una típica película de aventuras con hombres y mujeres en calzas y los superpoderes brillan por su ausencia: la película protagonizada por Joaquin Phoenix está más cerca de las oscuridades y sociopatías de Taxi Driver (el clásico de Martin Scorsese es, literalmente, una de sus grandes influencias) que de la última entrega del universo DC.

El Guasón de Phillips y Phoenix es el retrato de un progresivo descenso a la locura y el crimen en una Ciudad Gótica muy similar a la Nueva York de los años 70, la misma que el cine estadounidense supo retratar con todas sus sombras en aquellos años, y la fascinación del relato por las acciones de su protagonista –que dividió las aguas de la crítica luego de su estreno mundial hace una semana– seguramente seguirá el camino de la polémica. Y de los premios: el nombre del actor viene sonando fuerte como el posible ganador de cuanta estatuilla se le cruce por delante, Oscars incluidos.

El jurado presidido por la argentina Lucrecia Martel le otorgó el segundo premio en importancia del palmarés a la película J'accuse, último largometraje del polaco Roman Polanski. Más de un periodista con supuestas dotes de futurólogo y ansias de polemizar debe de estar mordiéndose la lengua: la 76° edición del festival italiano comenzó con las declaraciones de la salteña respecto de la presencia del realizador en el evento, refiriéndose a las acusaciones por violación y estupro que aún pesan sobre su persona, pero mencionando también que su visión sobre la obra no iba a estar marcada por el nombre del artista. El director del festival, Alberto Barbera, salió a declarar de inmediato que “la historia del arte está llena de artistas que cometieron crímenes pero hemos seguido admirando sus obras de arte y los mismo aplica para Polanski. Él es, en mi opinión, uno de los últimos grandes maestros del cine europeo y no podemos esperar doscientos años para decidir si sus películas son geniales o pueden ser fácilmente olvidadas”.

Todos los cuestionamientos respecto de la posible parcialidad de Martel ante el film del director de El bebe de Rosemary han demostrado ser infundados y esta nueva reconstrucción ficcional del célebre caso Dreyfus –que muchos han relacionado con la persecución del propio Polanski a lo largo de las últimas cuatro décadas– terminó llevándose el Gran Premio del Jurado, integrado además por Shinya Tsukamoto, Piers Handling, Stacy Martin, Mary Harron, Paolo Virzì y Rodrigo Prieto.

El León de Plata a la Mejor Dirección recayó sobre el experimentado realizador sueco Roy Andersson (Canciones del segundo piso), cuya nueva creación, la escueta About Endlessness, fue consignada por la prensa especializada presente en el Lido como una nueva reflexión sobre la condición humana, con todos sus sabores, los amargos y también los dulces. La Copa Volpi a la Mejor Actriz fue otorgada a la francesa Ariana Arcaride por su papel central en Gloria Mundi, dirigida por su esposo, el veterano y siempre activo Robert Guédiguian, en tanto que el galardón gemelo para roles masculinos terminó en las manos de Luca Marinelli, protagonista de Martin Eden, de Pietro Marcello, una de las películas de la Competencia Oficial que más ríos de tinta llenos de admiración generó durante los días venecianos.

El resto de los premios oficiales fueron repartidos entre el film italiano La mafia non è più quella di una volta, de Franco Maresco (Premio Especial del Jurado), No.7 Cherry Lane, la película de animación china dirigida por Yonfan (Mejor Guion) y la australiana Babyteeth, de Shannon Murphy, cuyo joven protagonista, Toby Wallace, está por regresar a la tierra de los canguros con el Premio al Intérprete revelación debajo del brazo.

Los premios de las principales secciones

Competencia Oficial

León de Oro: Guasón (Estados Unidos), de Todd Phillips.

Gran Premio del Jurado: J'accuse (Francia-Italia), de Roman Polanski.

León de Plata a la mejor dirección: Roy Andersson, About Endlessness (Suecia-Alemania-Noruega).

Copa Volpi a la mejor actriz: Ariane Ascaride, Gloria Mundi (Francia-Italia).

Copa Volpi al mejor actor: Luca Marinelli, Martin Eden (Italia-Francia).

Premio Especial del Jurado: La mafia non è piè quella di una volta (Italia), de Franco Maresco.

Mejor guion: Yonfan, No. 7 Cherry Lane (China-Hong Kong).

Premio Marcello Mastroianni al intérprete revelación: Toby Wallace, Babyteeth (Australia).

León del Futuro (Premio Luigi De Laurentiis a la Mejor Opera Prima): You Will Die At 20, de Amjad Abu Alala (Sudán-Francia-Egipto).

Sección Orizzonti

Mejor película: Atlantis, de Valentyn Vasyanovych (Ucrania).

Mejor Dirección: Théo Court, White On White (España-Francia-Chile).

Premio Especial del Jurado: Verdict, de Raymund Ribay Gutierrez (Filipinas-Francia).

Mejor Actriz: Marta Nieto, Madre (España-Francia).

Mejor Actor: Sami Bouajila, Bik Eneich: Un Fils (Tunisia-Francia-Líbano).

Mejor Guion: Jessica Palud, Philippe Lioret y Diastème, Revenir (Francia).