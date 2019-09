A sala llena, el #SinceramenteTour tuvo su fecha en Posadas, Misiones. Acompañada por el periodista y escritor Marcelo Figueras, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner remarcó: “Cada vez que se aplican políticas neoliberales, el país termina en crisis. Nuestra gestión prueba que puede haber un país diferente”, en la presentación de su libro Sinceramente. En el polideportivo Ernesto “Finito” Ghermann, frente a un auditorio de 3.500 espectadores y miles más que la siguieron desde afuera, como suele ocurrir cada vez que la ex presenta su texto, dijo que la “tarea de un gobernante no es hacer sufrir a la gente. Es impedir que la gente sufra y articular todo su esfuerzo y sus políticas para eso. Eso fue lo que hicimos en 2008”, con respecto a la crisis económica que se desató ese año tras la caída de la financiera norteamericana Lehman Brothers. “En Estados Unidos se ejecutaron millones de hipotecas. Pero en Argentina, la crisis, en lo que es la micro de la gente, no se sintió”, subrayó.

Ya entrada la campaña para la elección general del 27 de octubre, la ex presidenta criticó la política económica del gobierno de Mauricio Macri. “Nunca se vio algo igual. En tres años y medio un solo presidente nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57 millones de dólares, es esto lo que creo que debieramos ver y reveer”, dijo mientras desde las primeras filas la miraban el senador Maurice Closs, el gobernador Hugo Passlacqua y el ex presidente de Paraguay Fernando Lugo, con quién se reunió antes de salir a escena. “¿Cómo puede ser que en apenas 3 años y medio otra vez estemos así? Me angustia, porque fue mucho el esfuerzo. Qué inmensa pena lo que nos está pasando. Pero hay que trabajar y no bajar los brazos, como siempre”, remarcó la candidata a vice del Frente de Todos.

Cristina Kirchner llegó en la noche del viernes en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas. Fue recibida entre cánticos y aplausos por los trabajadores de la empresa. Ayer aprovechó el día para reunirse con los principales dirigentes misioneros, como el gobernador electo Oscar Herrera Ahuad y la diputada nacional Cristina Britez. Cerca de las 18 llegó al polideportivo para la presentación, mientras miles de seguidores se amontonaban en las pantallas desde temprano para ver a la compañera de fórmula de Alberto Fernández. “Qué calor que hace, sé que para ustedes esto no es calor”, dijo con ironía en referencia a las altas temperaturas de la provincia mesopotámica. En este distrito, la diferencia del Frente de Todos fue aún mayor que en la nacional: 30 puntos distanciaron a Fernández del presidente, Mauricio Macri, 56 a 26 por ciento.

“Quisieron hacerle decir que estaba en contra de las multinacionales, pero a ver: esta ex presidenta realizó el contrato con la empresa petrolera Chevron, una de las multinacionales más grandes, ¿y quieren hacer creer fuera del país o acá adentro que nosotros estamos en contra de las multinacionales?”, lanzó. “Basta de asustar y basta de mentiras”, insistió sobre la campaña negativa que aún persiste en algunos funcionarios. “Lo que queremos es que ese recurso que Argentina tiene, para desarrollar la industria y el trabajo adentro sea con precios nacionales y después sí exportar a todo el mundo”.

Luego de casi una hora de conversación, la ex mandataria dejó un mensaje esperanzador: “Esto va a requerir, de todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, también hablo de los sectores económicos, sociales, un gran esfuerzo. Porque como dice Alberto, por supuesto que vamos a cumplir con nuestra deuda. Pero que no esperen que lo hagamos haciendo sufrir al pueblo argentino”. El auditorio estalló en una ovación. Luego de firmar algunos ejemplares en el escenario, salió y saludó a la multitud que la esperaba a fuera.