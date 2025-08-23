La Regional de Campana, Zárate, Escobar y Exaltación de la Cruz de la CGT es una de las primeras en lanzarse de lleno a la campaña electoral bonaerense del próximo 7 de septiembre. De hecho, la organización realizó un acto en la sede del sindicato de Papeleros de Zárate. Allí reafirmó, bajo la consigna "Pongamos un freno a Milei", la defensa de los derechos laborales y la justicia social. Al mismo
La regional Zárate-Campana de la CGT ya milita septiembre
En respaldo de Fuerza Patria
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.