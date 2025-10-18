Franco Colapinto disputa un nuevo Gran Premio en la Fórmula 1. La cita del piloto argentino de Alpine es en el circuito Circuito de las Américas de Austin, en el marco del GP de Estados Unidos. Este sábado, saltó a la pista para correr la Sprint, en la que terminó en el puesto 14° (el último lugar debido a los abandonos de Norris, Piastri, Alonso, Stroll y Ocon, sumada a la penalización del británico Oliver Bearman).

El pilarense fue uno de los perjudicados en la caótica largada de la mini carrera. Mientras intentaba evitar a los autos involucrados en un choque, recibió un golpe desde atrás por parte de otro competidor. A raíz de ese incidente, Colapinto sufrió la pinchadura de un neumático y debió ingresar a boxes durante la neutralización con el auto de seguridad en pista.





Cronograma del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Viernes 17 de octubre

Práctica libre 1: Colapinto salió 16º

Clasificación Sprint: Colapinto salió 17º

Sábado 18 de octubre

Carrera Sprint: Colapinto salió 14º

18:00 | Clasificación GP de Estados Unidos

Domingo 19 de octubre

16:00 | Carrera

Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de Estados Unidos

Toda la acción del Gran Premio de Estados Unidos podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.