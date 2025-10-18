El presidente Javier Milei reaccionó en sus redes sociales tras el grave incidente de seguridad en su acto de Tres de Febrero y, a pesar de la evidencia, enmarcó el episodio como un ataque del kirchnerismo.

El mandatario compartió una publicación en X que identificaba a la mujer detenida con un cuchillo como una militante opositora, ignorando que la agresora utilizó la palabra "kukardo", un término despectivo acuñado por el propio entorno de La Libertad Avanza para referirse a sus adversarios.

El hecho ocurrió este viernes, cuando una mujer de unos 50 años, que había estado a centímetros del vehículo presidencial, logró zafarse de la custodia de Gendarmería e intentó agredir con un cuchillo al fotógrafo Antonio Becerra. Mientras lo increpaba, la mujer le gritó: “Andate de mi casa, es mi ciudad jardín, kukardo de mierda”.

Pese a que la agresora empleó la misma retórica que utiliza la militancia mileísta, el Presidente compartió un posteo de la cuenta @SrMonopolio que mostraba la foto de la detenida junto al arma incautada y el texto: "Esta es la detenida en el acto de hoy con un arma. A la #FuerzaNarco se la detiene en las urnas".

Sobre esa publicación, Milei agregó su propia interpretación, vinculando directamente a la mujer con el kirchnerismo: "ESTO ES EL KIRCHNERISMO 26O: CIVILIZACIÓN O BARBARIE LIBERTAD O ESCLAVITUD VLLC!".

El fotógrafo atacado, Antonio Becerra, es el mismo que en abril pasado sufrió un acto de intimidación por parte del Gobierno mientras trabajaba en el Congreso.

