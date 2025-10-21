La Fiscalía Federal amplió la acusación en el juicio oral y público que tramita en el Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín contra militares retirados de la Fuerza Aérea Argentina. Se trata de los implicados en el circuito represivo que instalaron en la zona oeste del Conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar. El fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Nuria Piñol solicitaron incorporar al requerimiento de elevación a juicio hechos que incluyen crímenes sexuales y delitos cometidos contra niñas, niños y familiares directos de víctimas.

Los acusados —Juan Carlos Herrera, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston— llegaron a juicio por delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos sobre más de 110 víctimas cometidas en los centros clandestinos de la subzona militar 16 Mansión Seré, la RIBA, la Brigada de Moreno, la I y la VIII Brigada Aérea, y dependencias policiales de Castelar, Moreno y Francisco Álvarez. Con la ampliación, la fiscalía busca sumar cerca de 90 hechos nuevos, que afectarían a más de 75 personas que hasta el momento no estaban incluidas en la acusación formal. Entre esas nuevas imputaciones figuran violaciones agravadas, abusos deshonestos reiterados, allanamientos ilegales, abandono de personas, y una violencia de con­sistencia sistemática contra integrantes de infancia y allegados de detenidos.

El eje de la petición del Ministerio Público Fiscal destacó que los actos de violencia sexual deben entenderse como parte de una continuidad delictiva que unificó secuestro, tortura, abuso y homicidio en el marco del aparato represivo estatal. “Las mismas personas que fueron privadas de su libertad y sometidas a tormentos sufrieron diversas formas de abuso sexual”, señala el requerimiento. Las querellas de la Asociación Civil Moreno por la memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerenses emitirán sus pedidos en el mismo sentido en las próximas audiencias del debate.