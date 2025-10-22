Cines

ÁNGELO EN EL BOSQUE MÁGICO

Animación. Dir: Vincent Paronnaud, Alexis Ducord. N/A

Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.40 h (*solo sáb y dom)

Showcase. Cas: 12.05*, 14.05 h (*solo sáb y dom)

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 14.10*, 19.10, 21.40 h (*excepto sáb y dom)

CAMINA O MUERE

Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años

Showcase. Sub: 19.05 h

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Hoyts. 2D Cas: 18.10, 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.15 h

Showcase. Cas: 16.50 h; Sub; 19.00* h (*excepto jue y mar)

DORA: AVENTURAS MÁGICAS EN EL REINO DE LAS SIRENAS

Animación. ATP

Showcase. Cas: 12.25*, 14.15 h (*solo sáb y dom)

DOWNTON ABBEY: EL GRAN FINAL

Con Matthew Goode, Tuppence Middleton. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años

Showcase. Sub: 16.50 h

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 19.40, 22.40 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 18.30, 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.00, 21.00 h

Showcase. Cas: 13.55, 16.45, 19.40, 22.30 h; Sub: 16.30*, 19.25** h (*excepto sáb y dom) (**solo sáb y dom)

EL MAGO DE OZ (1939)

Con Judy Garland , Frank Morgan. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 19.00 h

Showcase. Cas: Jue y mar, 19.55 h; Sub: Sáb y dom, 14.10 h;

EL RETORNO

Con Sebastian D'Aquino, Gabriel Gallicchio. Dir: Marcela Luchetta. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 17.40 h

ESPEJOS N° 3

Con Paula Beer, Barbara Auer. Dir: Christian Petzold. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. Sub: 15.30, 21.20 h

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Animación. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.00 h

Cinépolis. Cas: 15.10*, 17.20 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.15, 17.30 h

Las Tipas. Cas: 15.40, 17.40, 19.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

Showcase. Cas: 12.40*, 15.00, 17.05 h (*solo sáb y dom)

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13

Cinépolis. Cas: 22.00 h

Hoyts. Cas: 20.00 h

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h

Nuevo MonumentaI. Cas: 15.40 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.25, 19.20, 21.55 h (*solo sáb y dom)

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Hoyts. Cas: 15.40 h; Sáb y dom: 14.40, 16.50 h

Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50 h

Showcase. Cas. 12.15*, 14.30, 16.40 h (*solo sáb y dom)

LAGO ESCONDIDO

Documental. Dir: Camilo Gómez Montero.

CineClú (Corrientes 450). Hoy, 19.00 h

LA HERMANASTRA FEA

Con Lea Myren, Ane Dahl Torp. Dir: Emilie Blichfeldt. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 14.40*, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas: Cas: 21.40 h

Showcase. Sub: 22.20

LA MÁQUINA: THE SMASHING MACHINE

Con Dwayne Johnson, Emily Blunt. Dir: Benny Safdie. SAM 16 años

Showcase. Sub: 22.25 h

LA PRINCESA MONONOKE

Animé. Dir: Hayao Miyazaki. SAM 13 años

Cinépolis. Sub: 20.00 h

Hoyts. 17.15 h

Nuevo Monumental. Sub: 19.25 h

Showcase. Sub: 16.30*, 19.25** (*solo sáb y dom) (** solo jue, vie, lun, mar, mié )

LA TORTUGA ROJA

Animación. Dir: Michael Dudok de Wit. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 17.00 h

Showcase. Cas: 12.25*, 20.15** h (*solo sáb y dom) (**no se emite mié)

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h

LOCAMENTE

Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.20, 17.30, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.30, 19.45 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Sub: 19.00, 21.10 h

Showcase. Sub: 12.30*, 14.50, 19.45, 22.00 h (*solo sáb y dom)

LOS EXTRAÑOS: CAPÍTULO II

Con Madelaine Petsch, Richard Brake. Dir: Renny Harlin. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 22.10 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.30 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.05 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 14.20 h

MENTE MAESTRA

Con Josh O'Connor, Alana Haim. Dir: Kelly Reichardt. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 h

Cinépolis. Sub: 22.50 h

Showcase. Sub: 14.35, 22.25 h

MITSKI: THE LAND

Película/concierto. SAM 13 años

Showcase. Sub: Mié, 20.00 h

NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA

Fantasía. Dir: Yu Yang. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 17.10 h

TELÉFONO NEGRO 2

Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h; Sub: 20.00, 22.30* h. (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 14.10*, 14.45*, 16.40, 17.30, 19.15, 20.10, 22.45 h; Sub: 22.00 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 14.40*, 15.10, 16.30, 17.45, 19.15, 20.20, 22.00, 23.00 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15, 20.40 h; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.40, 22.00 h; Sub: 21.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.25, 17.00, 19.15, 19.35, 21.50 h; Sub: 12.20*, 14.45, 17.20, 20.00, 22.35 h (*solo sáb y dom)

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.10*, 17.50, 19.30, 22.15 h; 2D Cas: 20.10, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D y 3D Cas: 15.10, 17.40 h; DBOX 2D y 2D Cas: 20.20, 23.00 h

Las Tipas. 4D Cas 17.00 h; 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.30, 21.30 h

Showcase. 3D Cas: 14.00, 16.35 h; 2D Cas: 14.20, 16.55, 19.30, 22.15 h; Sub: 12.05*, 14.40, 17.15, 19.50, 22.40 h (*solo sáb y dom)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Hoyts. Cas: 19.40, 22.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 20.20 h

Showcase. Sub: 16.00, 19.20, 21.45, 22.40 h

Música

BEATMEMO PUB

Oroño 107 bis

Anam Keltoi. Fusión de música y cultura de los pueblos celtas. Hoy, 20.30 h

New Beats Electro. Jue, 20.30 h

Ilustrasonico. Dom, 20.30 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Coty Hernández. Dom 26 de oct, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Concierto de los Ensambles de la Escuela Municipal de Música. Los Ensambles de Tango, Percusión, Jazz e Interpretación de canción popular de la Escuela Municipal de Música Juan Bautista Massa ofrecen un concierto de diferentes géneros y estilos musicales. Mié 29 de oct, a las 19 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Lichi. Hoy, a las 20 h (Gratis)

Áurico presenta su homenaje a La Máquina de Hacer Pájaros. Mañana, a las 20 (Teatro)

Carlos Casazza Cuarteto. Petit Jazz. Mañana, a las 20 h (Petit Salón)

Ana Suñé grupo presenta su disco «Para sanar». Vie 24 oct, a las 21 h (Gran Salón)

Leo Maiello presenta «Te quiero, hasta ahí». Sáb 25 oct, a las 21 h (Teatro)

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Dady. Monólogos. Vie 24 de oct, a las 21 h

Salud, Moldavsky y amor. Vie 31 de oct, a las 21.30 h

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h

CASA DE CULTURA BARRIO ALVEAR

Lett 4253

Ota. Teatro para bebés. Narra la historia de una tortuga grandota llamada OTA que busca su casa en las profundidades del mar. Mié 29 de oct, a las 10 h.

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Escritor fracasado. Una adaptación del libro de Roberto Arlt escrita por Marilu Marini y Diego Velázquez, quien también es el intérprete. Sáb 1 de nov, a las 21 h

Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

La viuda alegre. Jue 23 y sáb. 25 de oct, a las 20 h

EMPLEADOS DE COMERCIO

Corrientes 450

Historias Bravas. Un grupo de personajes abre las puertas a relatos intensos, desopilantes y profundamente humanos. Cada historia es una ventana a nuestras propias luces y sombras. Dir: Cristian Gato Molina. Vie 24 de oct, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Pintando a Berni. Obra de teatro lúdica y musical para toda la familia. Se cruzan Antonio Berni, el pintor ya adulto, Antonietto, él mismo en su infancia, sus amigos y amigas, su abuela, sus juegos y curiosidades, y también, personajes de su universo, como Juanito Laguna y Ramona Montiel. Dir: Nicolás Cefarelli. Sáb 25 de oct, a las 17 h

Festival de Artes Escénicas El Cruce. Se presentan las obras Living Comedor (danza teatro), dirigida por Andrea Ramos; Velar la noche (biodrama-danza teatro) de Sofia Galliano y Gabi Parigi; PAR (danza contemporánea) de Ana Varela y Rut Pellerano y Que haya insistencia (danza contemporánea) de la compañía Una Constante. Del jueves 30 de oct al sáb 1º de nov.

Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h

LA MORADA

San Martín 771. P.A.

La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct, a las 21 h.

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Presidente Schreber. Obra que está sustentada en los procesos internos y condiciones de búsqueda e investigación desarrolladas en las Máquinas Teatrales, o Máquinas de Improvisar, sistema creado por el maestro, actor, director y dramaturgo: Pompeyo Audivert. Los sáb de octubre, a las 21 h.

Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Vu, Teatro de Objetos. Vie 24 oct, 19 h (Petit Salón)

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct, a las 21 h.

Todo terminará para navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. Vie 24 y 31 de oct, a las 21 h

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950

Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb 25 de octubre, 21 hs.

TEATRO MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Escenario: El Desconcierto. Rodolfo, el aclamado director responsable de los musicales y espectáculos más ovacionados de la ciudad, se enfrenta a un desafío inesperado que amenaza con desestabilizarlo por completo. Sáb 25 de oct, a las 20.30 h 