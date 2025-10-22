En las calles del barrio de Congreso, la promesa de lluvia se huele y se siente en algunas zonas del cuerpo. Es una noche suave y silenciosa, cargada con la humedad de la incertidumbre y el sabor ácido de la expectativa. Es viernes 26 de septiembre y la celebración ya empezó. Uno llega tarde, con miedo a ser tildado de maleducado, porque el mito dice que la juventud ya no llega tarde a los eventos: que eso pasó de moda, que ahora más temprano es siempre mejor, que hay que exprimirlo todo de principio a fin.

Se caminan esas cuadras salidas de un callejón de Ciudad Gótica hasta llegar a Tacheles, el espacio donde tiene lugar un ritual sonoro para gente de entre veinte y treinta años. Lo primero que se ve: un chico con una enorme camisa blanca y esas bermudas que se usaban en el 2000 y que hoy tienen un propósito de existencia entre irónico y cool. Está tirado al lado de la entrada; lo acompaña su vómito color salmón y unas amigas con cara blanda de preocupación. Recién son las 00:30 h. Así arranca una fiesta llamada La Popperazo!

A un costado se ve una bandera blanca que contiene el nombre de la fiesta, pero sería mejor afirmar que, más que un nombre, es un término, un concepto, una expresión o un comportamiento. Refiere al uso del popper, a ese rayo de vapor que uno inhala para sentir todo tipo de placeres. Es el chiste o la promesa de La Popperazo! (en principio, se siente más como un chiste).

Adentro, la fauna hambrienta: lo mejor y lo peor de la generación Z disgregada por el espacio, con sus grupos de amigos, solos y perdidos o solos y enfocados en alguna misión. Mucha prenda que es la fotocopia de la fotocopia de la calcomanía del 2000; chicos altos con cuerpos de modelos pero que, en su cara, contienen algo más cercano a la infancia que a la adultez; travas nuevas que buscan ser dolls, cómodas en su cis passing; otras dando la vuelta y en confianza con una singularidad que se opone a cualquier molde visual de género. También estamos los colados que buscamos (con la excusa del trabajo) tratar de entender la arquitectura brillosa de la nueva juventud.

Lo primero que pienso cuando veo a estos especímenes es en Nosotros amamos, el manifiesto que la artista argentina Delia Cancela escribió con su pareja Pablo Mesejean en 1966: “Nosotros amamos Alicia en el País de las Maravillas, los cuerpos tostados, las gorras de color, las caras blancas y los finales felices, el mar, bailar, las revistas, el cine, la cebellina. Ringo y Antoine. El negro, las ropas brillantes, las baby-girls, las girl-girls, las boy-girls, los girl-boys y los boys-boy”. Todos, todas y todes allí son híbridos mayores de edad, pero también tienen, por algún motivo, anexado implícitamente a sus auras el término baby.

Antonia Kon tiene 25 años y es periodista. Tiene el pelo rosa y una actitud entre lolita japonesa cute y niña salida de una película de Sofia Coppola. Asiste a la fiesta desde sus inicios y afirma:

“Yo creo que La Popperazo! es el hábitat de los gays de Twitter. Estoy segura de que muchos de ellos se conocieron en Twitter y se vieron por primera vez en la fiesta. Las influencias estéticas, sobre todo en los más chicos, vienen de lo más alterno de TikTok, lo que ahí se conoce como ALT, que serían las alternas de hoy. Hay elementos heredados de una cosa gótica tardía: la cadenita, la tachita y el choker arriba de la camisa de fútbol de una manera irónica”.

Uno se pone a tono con un gin tonic demasiado fuerte y observa: una pista de baile para nada callada; acá el público sabe bailar y hablar al mismo tiempo (raro). Hay gafas de sol, musculosas bien apretadas, colágeno y sudor chorreando como sangre, cigarrillos que se prenden y se apagan, una máquina de humo que convierte el espacio en un gran sauna. Se escuchan risas de hiena, comentarios hostiles, miradas de admiración hacia algunas popstars del under que aparecen y otras miradas de odio hacia un grupo de chicos cool que son la foto de una revista de moda europea. Una chica le dice a un chico que su amigo le quiere dar un beso. El objeto de deseo pregunta quién es el chico; ella se lo señala; el objeto de deseo declina la invitación y se va. El chico que quería el beso se frustra y se lleva a la amiga a bailar. Escenas así, miles.

La música juega con el pop, la electrónica, el k-pop, un techno liviano, entre otros géneros queer friendly, pero su arma secreta son los remixes. En La Popperazo! se puede escuchar un tema conocido, pero la manera de mezclarlo y remixarlo hace la diferencia. Mientras que en otras fiestas más mainstream escuchás el pop que querés escuchar y consolidás tu gusto personal, acá existe un factor sorpresa que vuelve un poco más impredecible su sonido, o al menos lo quiere modificar con alguna propuesta juguetona.

Awwwgus es uno de los creadores de la fiesta junto a Lucas Fisura y es DJ residente. Empezó a pasar música cuando tenía 21 años; ahora, con 27, comenta:

“La Popperazo! nace como un proyecto del Club Fisura, unas fiestas clandestinas que Lucas hacía en la pandemia. Estaban todos los géneros de la electrónica y me largo a tocar ahí. Nos quedaba pendiente hacer un proyecto enfocado 100% en el pop”.

Y saciaron su hambre: la primera Popperazo! fue el 9 de diciembre de 2021. Ahí tocaron por primera vez Kei Drama, Lucas Fisura, Alexyos, Awwwgus y Chicone, una marica más grande, con mucha experiencia en la cultura nocturna, que se asocia a los chicos para diagramar y producir cada fecha. Chicone es la mente maestra que propuso que haya mini shows de artistas con el objetivo de construir una escena del pop under y que la fiesta sea un faro para nuevos talentos emergentes como Mala Juárez, La Indigo, Cornuda Posting, Milky Dolly, Mat Montero, Ceretti y una lista que sigue en construcción.

La noche llega a ese momento erógeno donde lo sexy se mezcla con lo peligroso y todo lo que tiene que pegar, pega. Uno observa besos intensos, besos con expectativa, besos dramáticos y besos esquivos. Los cuerpos empiezan a reclamar cosas y algunas personas empiezan a poner sus límites. Algunas figuras del espectáculo exigen atención; otras transitan la pista de baile como si flotaran, como fantasmas que ya no saben qué hacer: si elevarse al máximo y caer como Ícaro o buscar el tan invisible cable a tierra.

La temperatura corporal y el sonido crecen como si todos estuviéramos encerrados en cuatro paredes húmedas y un tanto dulces. Finalmente, sucede lo que hace a una fiesta memorable. Se gesta el momento icónico de la noche. Estoy en los camarines con una luz insoportable; soy un ave de rapiña intentando localizar restos de gin tonic o fernet, y lo que sigue es un maremoto de estímulos: en primer lugar se escucha la intro, en segundo lugar se oyen los gritos animales de aquellos que se dieron cuenta de qué tema es. Salgo a ver qué pasa y entiendo: está sonando Girl Like Me de PinkPantheress, la chica más inteligente del pop. La gente corre como si fuera personaje del videojuego Fortnite y bailan tan fuerte como si quisieran partirse en mil pedazos. Todos, todas y todes quedan atravesados por algo muy poderoso, algo difícil de explicar pero fácil de sentir. El poder de la música, dicen.

Desde ahí todo aumenta a límites insospechados. Intento retirarme con elegancia (no lo voy a lograr). Somos varios los que salimos a tomar aire fresco y nos encontramos con lo prometido: la lluvia. Mi cuerpo parece un metal expuesto al sol durante demasiado tiempo; necesito caminar bajo el agua y calmarme un poco. Una marica de Twitter mira a otra marica de Twitter y se besan para luego subirse a un Uber. Pienso que La Popperazo! funciona como una comunidad pequeña de gente insaciable, un hormiguero de babies deseosos por pasarla bien, sumergirse en los extremos y no pedir permiso. Criaturas con una inteligencia canibal.

Jeremías Vergara tiene 21 años y es estudiante de abogacía en la UNLaM, un putito muy suelta que declara, a modo de manifiesto:

“En Popperazo! converge lo más deep del under porteño. Es una congregación en donde las y los que vamos estamos en una sintonía muy parecida. Vibramos al calor de la música de esos DJ sets que son únicos. Particularmente, es una fiesta que contribuyó muchísimo a mi identidad. Y me atrevería a decir que no debo ser el único”

La noche continúa su camino, con promesas de after, sexo, corazones rotos, lobby de juguete y un par de mamarrachos. Se intuye que La Popperazo! tiene mucho para ofrecer, que hay toda una generación de jóvenes que la necesita, que funciona como algo que parece ser un hogar y un infierno al mismo tiempo, una travesura que quedará en la historia personal de unos cuantos.

La próxima edición de La Popperazo! será luego de Marcha del Orgullo: el sábado 1 de noviembre a las 23:55hs, en Av Santa Fe 2516. Entradas en @lapopperazo