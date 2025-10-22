FUNCION ESPECIAL: LAS AVENTURAS DE LA CHINA IRON

Este viernes, para quienes no pueden ir a la función de los lunes, se viene una función especial de la obra basada en el texto original de Gabriela Cabezón Cámara con dirección y puesta en escena de Hernán Márquez y protagónicos de Flor Bobadilla Oliva y La Ferni: la China Iron se sube a la carreta de una inglesa que parte en busca de su marido llevado a la frontera por la leva, pero ella solo pretende irse, dejar atrás la memoria de Martín Fierro y esa vida de China que tenía. Pronto, en esa inmensidad y en ese viaje, todo se convertirá en descubrimiento y en amor con vigilia de escopeta. Viernes 24 de octubre a las 20 en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.

POR FAVOR NO ESCUCHES EL CD

Última función de la segunda temporada de la obra escrita por Peter Pank, basada en su novela homónima, con la dirección de Emiliano Figueredo y las actuaciones de Peter Pank y La Joan: ¿Cómo narrar una crisis, la de un país, la de una banda de rock y la de una relación? Corre el año 2002 en una pensión de San Telmo y Christian y Rosanegra encuentran entre la música, la marginalidad y el arte una forma de subsistencia tras la debacle del 2001. Mientras tanto, Cesare, el mejor amigo de Rosanegra, decide abandonar el país. Sábado 25 de octubre a las 22:30 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

TERTULIAS

Tango en La Minga. Este jueves hay clases de Tango y práctica con música en vivo y micrófono abierto. A las 20, clase para quienes están iniciándose en la danza o quieren explorar el otro rol. A las 21, intermedixs y avanzadxs, y a las 22 arranca la práctica. Acompaña Rosa Príncipe en guitarra. Bar, comidas, patio estrellado y primaveral. Jueves 23 de octubre desde las 20 en La Minga Club Cultural, Del Barco Centenera 1126.

Rancheo electoralista. La Mostra abre sus puertas para proyectar los resultados de las elecciones del domingo con música, amigues, barra, rosca, tatuajes, copeteo, peluquería y much amor. Domingo 26 de octubre desde las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Bunker de medio término. Este domingo en la casita hay reunión en banda para recibir los resultados de las elecciones, porque abrazades es mejor. Comida rica y promos toda la noche. Entrada libre. Domingo 26 de octubre a las 19 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos, este viernes a las 23 con el ciclo "Círculo de Sonido" y la presentación de Solimano + Dellacasa + Isabella. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el jueves a las 19 con Joy Division y "Unknown Pleasures" y el viernes a la misma hora con Virus: "Locura (40 Años)". Jueves 23 a las 19 y viernes 24 de octubre a las 19 y a las 23 en Artlab, Roseti 91.

RECITALES

Paula Maffía. La cantante, compositora y guitarrista se presenta en vivo con sus 20 años de trayectoria y su último single “Whisky” en un formato solo set en Pergamino. Artista invitada: Caro Altube. Viernes 24 de octubre a las 22 en el Centro Cultural Junta, 9 de Julio 628, Pergamino.

A un paso del tiempo. Nueva función del espectáculo de Irene Goldszer en voz y guitarra con Pablo Potenzoni en batería que fusiona música y escena e introduce de manera poética la Lengua de Señas Argentina (LSA). Por medio de canciones, relatos, gestos, el silencio y la relación con el espacio escénico, se superponen las distintas capas de texturas sonoras y visuales que dejan entrever, como a través de las rendijas de una persiana, que es posible ver la música. Jueves 23 de octubre a las 21 en Hasta Trilce, Maza 177.

CONVERSATORIO

La Lengua Maresca. Conversatorio sobre la obra de Liliana Maresca “Entregada: Todo destino", entre otras obras. Como activación de la muestra “Cuál Destino” de Valentina Quintero en Galería Brandon, con la curaduría de Magdalena Testoni, se hará una invocación de su obra, su manera de hacer y de pensarse. Conversan Marta Dillon, Juan Laxagueborde y Natacha Voliakovsky. Miércoles 22 de octubre a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TEATRO

De cómo aprender a estar solx. Continúan las funciones de la obra interpretada por Liza Karen Taylor con idea y dirección de Patricio Suárez y texto de Rafael Casañ. Una pieza de artes vivas y también un manual de supervivencia, un pequeño botiquín de primeros auxilios para la capacidad de imaginar. Una experiencia teatral y de danza, instalación visual y teatro contemporáneo que propone reducir a escombros los discursos individualistas del neoliberalismo. Lunes 27 de octubre a las 20:30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

¡Oh cabezas locas de las religiosas! Estrena la obra con dramaturgia y dirección de Mia Miceli: corren los inicios de la Revolución Francesa y Justine, una joven novicia, se prepara para tomar los hábitos y adoptar la vida monástica hasta que su destino, que parece saldado, se ve interrumpido y alterado por la intromisión de su amiga Hélène en su vida sentimental, abriendo la puerta al cataclismo. Funciones: viernes a las 21 en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038.

Cae la noche tropical. Nueva función de la versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez sobre la novela homónima de Manuel Puig bajo la dirección de Leonor Manso, en la que dos hermanas argentinas octogenarias viven sus vidas en Río de Janeiro a mediados de la década del 80, mientras evocan el pasado y debaten sobre los amores de una vecina más joven que ellas, también exiliada política. Con protagónicos de Leonor Manso, Eugenia Guerty, Carolina Tejeda e Ingrid Pelicori y vestuario de Renata Schussheim. Sábado 25 de octubre a las 20 en Hasta Trilce, Maza 177.

Sangre y Carne. Nueva función de la temporada #12 del unipersonal inspirado en textos de Alejandro Urdapilleta que transformó a La Tigra en la Revelación de Feliza. Viernes 24 de octubre a las 22:30 en la Sala Rohayhu de Feliza, Av. Córdoba 3271.

Tu Hipocampo y mi Caballito de Mar. Última función de la temporada de la obra de Alberto Romero en la que Gabo y Fernando descubrieron el amor en secreto siendo adolescentes, pero un día la vida los separó y nunca más se vieron. Treinta y cinco años después, el destino les tiende una trampa: Gabo, con un ataque de ciático, recibe al médico que llega a socorrerlo y es Fernando, aquel primer amor que creía perdido para siempre. Con protagónicos de Claudio Favieri y Alberto Romero y la dirección de Chino Lores. Sábado 25 de octubre a las 22:30 en Teatro Artesón, Palestina 919.

CINE

Un año sin amor. En el marco de la semana de la Gestión cultural, la Universidad de Avellaneda realizará una proyección especial de la película de Anahí Berneri basada en la novela de Pablo Pérez, a 20 años de su estreno. La actividad abrirá con una charla junto a la directora, la infectóloga Gabriela Piovano e integrantes de Act Up. Jueves 23 de octubre a las 18 en Arenales 320, Avellaneda.

Cuando acecha la crueldad. Se proyecta la nueva serie documental que le pone rostro a las consecuencias del ajuste del gobierno de Milei. Cuatro capítulos que visibilizan cómo el desmantelamiento del Estado social, la desprotección de la industria nacional y el abandono del sistema científico-universitario repercuten en la vida de personas reales. Cada episodio aborda un conflicto social desde distintas miradas. Presenta Nati Bordesio. Sábado 25 de octubre a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Sangrx. El ciclo de cine de terror queer en La Mostra presenta "They/Them", dirigida por Jhon Logan, para vivir una nueva función junto a lo monstruoso, lo distinto, lo contrahegemónico, que es una provocación y una reivindicación a celebrar en banda. Entrada a la gorra. Jueves 23 de octubre a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Museo de la noche. Última función de la película realizada por Fermín Eloy Acosta: a fines de la década del sesenta el artista argentino Leandro Katz participó de la compañía Teatro del Ridículo, un grupo excéntrico vinculado al underground queer neoyorquino, explorado aquí mediante archivos, testimonios y espectros del pasado que interrogan el presente. Domingo 26 de octubre a las 19 en Arthaus, Bartolomé Mitre 434.

PERFORMANCE

Museo del Devenir. Se presenta en el CCEBA un programa doble de performances con "Machito", a cargo de Martín Soria y "El último rito: la civilización ha muerto", a cargo de Quillay Méndez y Masi Mamani, artistas presentes en la muestra curada por Guad Creche. Viernes 24 de octubre a las 18 en el CCEBA, Paraná 1159.

LIBROS

Belén, María Belén. Presentación del libro editado por el Archivo de la Memoria Trans que reúne fotografías, documentos y testimonios en primera persona de y sobre María Belén Correa, activista, ícona y creadora del archivo editor. Presentan Franco Torchia y Marcelo Ernesto Ferreyra en conversación con María Belén Correa. Miércoles 22 de octubre a las 19 en Casa Paraná, Paraná 157.

TALLERES

Reconfigurar lo tangible, colectivizar el archivo. Abiertas las inscripciones para el taller de fanzine en el CCEBA a cargo de Camila Mack y Paula Benítez a realizarse el 30 de octubre de 18 a 20. Destinado a artistas, gestores, curadorxs, diseñadorxs, estudiantes y entusiastas de la gráfica, y a todas las personas interesadas en la experimentación gráfica y la autopublicación. Se darán pautas sobre el abordaje del archivo de los propios fanzines y su colectivización. Más información e inscripciones en cceba.aecid.es