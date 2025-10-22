Desde el martes 28 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre la Ciudad de Buenos Aires será testigo de la 11° edición de BITBANG, el Festival Internacional de Animación más importante de Latinoamérica. Con siete sedes, una programación diversa atiborrada de cortometrajes con entrada gratuita, charlas y talleres, el festival autodefinido como “un espacio compartido para la creación, el intercambio y el crecimiento colectivo” celebra el audiovisual local e internacional mediante estrenos, focos, retrospectivas, clases magistrales, feria, juegos y fiestas.

Entre muchas otras actividades, el día del cierre en el Auditorio de la Escuela Da Vinci se podrá participar de una clase magistral gratuita sobre procesos creativos a cargo de la imprentera, dibujante, artista visual y directora Jess Bianchi, quien además de dibujar a Lali y a muchas otras personalidades para la revista Anfibia, se especializa en ilustración digital con trabajos que evocan imaginarios de mujeres oníricas y paisajes de fantasía con influencia del manga y el surrealismo. A días de comenzar esta fiesta de la animación, SOY recomienda algunas perlas de la grilla de este BITBANG que se viene con todo.

La marioneta y la ballena

Expresionista, oscuro y artístico, "Il burattino e la balena" explora la corporalidad, el movimiento y la fábula con una rescritura experimental y técnicas de animación artesanal atravesadas por la estética del collage y las primeras vanguardias artísticas como el Dadaísmo. Una revisión del clásico cuento infantil "Pinocho" de Carlo Collodi pero con fuertes resonancias lyncheanas realizado por el italiano Roberto Catani, quien se llevó el Gran Premio al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Animación de Ottawa gracias a esta deconstrucción surrealista de aquel personaje de los cuentos infantiles, en una versión corrosiva, profundamente política y existencialista. Aquí, la famosa marioneta se niega contra toda forma de asimilacionismo fascista y lucha contra su conversión en un ser humano, rechazando la rigidez, el control social y el conformismo totalitario que parece apoderarse cada vez más de las sociedades contemporáneas occidentales.

La muerte del pez

Dirigido por Eva Lusbaronian, "La mort du poisson" es un cortometraje francés no dialogado que explora la vida y la muerte a partir del vínculo entre dos mujeres de distintas generaciones, la naturaleza y la animalidad como simbiosis relacional. Con trazo frondoso y sonidos selváticos que musicalizan el film, un hecho aparentemente irrelevante para una humanidad apática, como la muerte de un pez, se convierte en el disparador de un ritual que celebra la vida bajo una mirada ecofeminista, en donde las tareas de cuidado quedan ubicadas en el extremo opuesto del lugar típicamente asignado por el patriarcado en las sociedades tradicionales: aquí, las mujeres danzan libres en comunidad ligadas a la tierra y a su entorno, explorando sus cuerpos, analizando sus vínculos y su energía física y mental para cuidar de la tierra y de otras especies que complementan sus existencias por fuera de toda mirada individualista. A ellas se les suman espíritus ancestrales, la música tribal y un afán incansable por el descubrimiento y la comprensión de las múltiples formas de ser humana junto a la otredad.

Dios es tímido

Con un trazo simple y colores vibrantes que enfatizan el drama y el misterio, este debut en el cine de animación de Jocelyn Charles, ya estrenado en la Semana de la Crítica de Cannes, retrata las vivencias de dos personajes, Ariel y Paul, que viven en constante movimiento sobre las vías de un tren que se torna escenario de sus conversaciones existencialistas y de sus dibujos que reflejan miedos, inquietudes e inseguridades. Gilda, una intensa y extraña pasajera que comparte el mismo vagón, repentinamente se entromete en sus conversaciones generando un escenario bizarro y onírico con sus anécdotas y presagios. A raíz de eso, la fragilidad existencial abre definitivamente las puertas de un abismo sobre el que Ariel y Paul deberán combatir para no sucumbir en la oscuridad, teniendo que eludir el ahogo de sus lágrimas e intentando superar la tensión psicológica creciente que se apodera de sus identidades. Un recorrido que constituye una profunda transformación a partir de un viaje inolvidable.

Tiempo libre

Autoproducida entre Estados Unidos, Japón y Ucrania con el apoyo del programa Hiroshima Artist-in-Residence, "Off Time" pone en juego la manipulación de los tiempos cinematográficos para visibilizar el productivismo de las sociedades contemporáneas, la debacle del tiempo libre de las personas, los sueños y la extinción de los espacios de creatividad a raíz de la creciente ultra adaptación laboral en un mundo híper conectado y homogenizado. Dibujado a mano alzada, sin diálogos e intencional y bellamente rústico, este cortometraje dirigido por la animadora estadounidense Nata Metlukh sigue de cerca los pasos de un ingeniero informático y su cotidianidad multi-tasking, explorando a través de su rutina la fragmentación de la identidad, los vínculos inhumanos propulsados por las tecnologías impuestas, la alienación social y la incomprensión creciente entre distintas generaciones, que alejan a la humanidad cada vez más de sus propias utopías y proyecciones.

Del martes 28 de octubre al sábado 1 de noviembre. Programación completa, sedes y horarios en bitbangclub.com/es y linktree.com/bitbang