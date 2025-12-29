Omitir para ir al contenido principal
El País
Balance y perspectivas
La oposición es la única interpelada
Por
Eduardo Aliverti
29 de diciembre de 2025 - 3:01
Los recordatorios de hoy
Adrián Eloy Blanco Stradolini, Jorge Aníbal Castañeda, Segundo Figueroa
Pullaro habló ante los fiscales de "las víctimas civiles" del plan de seguridad.
“El principal problema sigue siendo la violencia”
Abogados laboralistas de Rosario sobre la reforma laboral
El fin de los derechos para todos
Novedades de Apple TV+, Netflix y HBO
Programados
Por
Federico Lisica
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González
“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”
Por
Washington Uranga
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
El japonés derrotó por amplio margen al mexicano Alan David Picasso
El “Monstruo” Inoue y otra victoria que ratificó su dominio
Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden
Un frente de la “batalla cultural”
Por
Washington Uranga
De la lucha en las calles a los tribunales
El agua de Mendoza no se negocia
Carta abierta al presidente Javier Milei
Por
Mempo Giardinelli
Economía
Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei
Los datos oficiales, muy lejos de la realidad
En el último año, trepó 72,8%, el doble que la inflación minorista
Fuerte suba del precio de la carne vacuna
Por
Mara Pedrazzoli
La desregulación golpea de lleno a la yerba mate
Pagos por debajo de los costos
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Lo que deparará el 2026: entre la motosierra del gobierno y la resistencia en la calle
El futuro de las universidades pende de un hilo
Por
Pablo Esteban
Ocurrió en el barrio de Constitución
Denuncian un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad
Un hecho excepcional
Histórico: nacieron trigemelas idénticas en Chubut
A propósito de la desfinanciación de las universidades y la ciencia
Fuga de cerebros 2
Por
Flor de la V
Deportes
Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones
River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro
Por
Lucas Gatti
El gol de los de Milán fue convertido por Lautaro Martínez
Inter venció a Atalanta y se mantiene en la punta de la Serie A de Italia
Nick Kyrgios le ganó a Aryna Sabalenka, número uno de la WTA
La “batalla de los sexos” pasó sin pena ni gloria
El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante
Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta
Por
Pablo Amalfitano