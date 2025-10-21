Desde Lima
El Tribunal Constitucional ha salvado a Keiko Fujimori de una muy probable condena a 35 años de prisión. En un fallo calificado como "escandaloso" por diversos juristas y políticos, este tribunal ha ordenado anular el proceso judicial a la hija del fallecido dictador Alberto Fujimori por lavado de activos y organización criminal por el financiamiento de sus campañas electorales de 2011 y 2016 con más de 17 millones de dólares no declarados provenientes de la constructora brasileña OdebrechtUn caso en el que la fiscalía tenía sólidas evidencias para lograr una sentencia condenatoria.