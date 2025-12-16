Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 16 de diciembre de 2025

A partir del primero de enero, el Banco Central dejará de ajustar el piso y el techo de la banda cambiaria al 1 por ciento mensual y pasará a actualizarlos según la inflación de dos meses previos informada por el Indec. En la práctica, el primer retoque será del 2,5 por ciento, en línea con el IPC de noviembre. El equipo económico insiste en mantener el esquema de bandas cambiarias, pese a la negativa del Fondo Monetario pero cedió, ante la escasez de reservas y la imposibilidad de generar divisas. Los tipos de cambio financieros subieron hasta 1,3 por ciento y anticipan más presión al alza sobre los precios de toda la economía.