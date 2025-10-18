El empresario Martín Varsavsky, que compartió cenas con el presidente Javier Milei, deslizó que la reforma laboral que prevé el Gobierno podría incluir una jornada de 13 horas y salió a matizar.

A través X, Varsavsky explicó que un borrador de reforma laboral que circula en el Gobierno, inspirado en el reciente "modelo griego", contempla la posibilidad de extender la jornada hasta 13 horas, pero siempre de forma "negociable entre empleadores y empleados".

"No es preciso afirmar que Javier Milei 'quiere poner' una jornada laboral obligatoria de 13 horas", sostuvo. La propuesta, según detalló, se enmarcaría en un tope semanal de 60 horas y se podría aplicar un máximo de 37 días al año, con el objetivo de "optimizar la productividad".

Esta idea forma parte de un paquete de "modernización" laboral más amplio que el propio Milei anunció el 11 de octubre en San Nicolás. Dicha reforma, según los borradores que han trascendido, incluiría cambios drásticos como la eliminación de las indemnizaciones por despido, que serían reemplazadas por un fondo de cese laboral (similar al de la UOCRA); la creación de un "banco de horas" para compensar las horas extra con tiempo libre en lugar de pagarlas; la habilitación para firmar contratos en cualquier moneda, incluyendo dólares; y la flexibilización de las vacaciones, con lo que el empleador podría decidir los días y las fracciones en que se toman.

El Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para reducir la informalidad laboral, que afecta al 50 por ciento de los trabajadores, y para terminar con la "industria de los juicios".

En las redes sociales, el tema se viralizó rápidamente, con miles de usuarios calificando la idea como un intento de imponer un "esclavismo moderno".