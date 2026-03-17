Fuerte terremoto en Cuba, en medio del apagón provocado por el bloqueo de Trump

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El epicentro fue a unos 95 kilómetros de Guantánamo y se sintió en el sur de la isla. No hubo reportes de daños.

Cuba en medio del apagón (YAMIL LAGE/AFP)

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