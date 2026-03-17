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Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de marzo

En las efemérides del 17 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

Jorge Edwards murió el 17 de marzo de 2023. (Archivo -)

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