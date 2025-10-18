Hoy sábado 18 de octubre, Boca se mide ante Belgrano en la Bombonera desde las 18.00 horas, en un partido válido por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura. Es el primer encuentro que disputa el Xeneize tras el fallecimiento del DT Miguel Ángel Russo y se espera una jornada especial con homenajes al entrenador.

Cómo ver en vivo on line y por TV Boca vs Belgrano

El partido es televisado por ESPN Premium, canal exclusivo para los suscriptos al Pack Fútbol. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras. Para eso también se deberá abonar el mencionado pack.







