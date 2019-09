Insólito: alcalde de Río de Janeiro prohíbe que se besen dos superhéroes

El beso gay: ¡ni dibujado!

Un beso entre los superhéroes Wiccan y Hulkling despertó la homofobia del alcalde de Río de Janeiro Marcelo Crivella, ex pastor evangélico que el viernes 6 de septiembre mandó a retirar los ejemplares de Avengers: La cruzada de los niños de la Bienal del Libro. La publicación se agotó al instante. Pero, ¿quiénes son estos superhéroes que no ocultan su amor? ¿Por qué un beso entre dos adolescentes que luchan contra el mal puede generar tanto revuelo? El autor, reconocido guionista de Sex and The City, había previsto una escena similar en la trama escrita en 2012. Llegó la hora de conocer más sobre los enamorados y los villanos de adentro y de afuera de la historieta.