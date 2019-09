El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió al país esta mañana tras la gira por la península ibérica y valoró sus encuentros con el presidente de España, Pedro Sáncez, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Respecto del canal de diálogo abierto con el presidente Macri, Alberto Fernández aclaró que "hace tiempo que no hablamos" .

Fernández arribó a las 7 de la mañana a Ezeiza desde Europa y ofreció un breve análisis de su paso por España y Portugal. "Todas las reuniones fueron muy útiles y muy valiosas para la Argentina", destacó Fernández, quien aseguró encontrar en Sánchez y Costa "una visión del mundo muy parecida".

"Encontré en Pedro Sánchez, alguien que piensa muy parecido a lo que nosotros pensamos; lo mismo me pasó con Costa, que ha hecho una gestión muy parecida a lo que nosotros hicimos en 2003", valoró el ex jefe de Gabinete.



El candidato del Frente Todos reconoció que "el tema de refinanciación estuvo en todas las reuniones porque es un problema de la Argentina" e insistió en la relevancia de que "la Unión Europea es un bloque muy importante para que la Argentina encuentre un socio estable ".

Respecto a lo ocurrido en el país durante la semana en la que estuvo ausente, Fernández pidió "esperar" para analizar el reclamo de Emergencia Alimentaria y aclaró que "hace tiempo" que no habla con el presidente Macri, en cuanto a las versiones de que el control de capitales fue anticipado personalmente por el mandatario a los principales candidatos.

"Hablo con Macri solo cuando el presidente me llama. Si él me llama, siempre lo he atendido. Hace tiempo que no hablamos", indicó Fernández.

La visita del candidato del Frente de Todos a la península Ibérica estaba agendada desde hace meses, cuando Fernández aún no era presidenciable, para ofrecer una charla para alumnos del master de comunicación política en la Universidad Camilo José Cela.

El resultado de las PASO modificó la agenda e hizo que a partir del miércoles, el candidato se reuniera con con directivos del grupo Prisa, la agencia de noticias EFE y con empresarios locales.

El jueves siguió con encuentros en La Moncloa con el presidente del Gobierno en funciones de España, Pedro Sánchez, luego con el ex jefe de Estado español, José Luis Rodríguez Zapatero, y culminó con una disertación ante decenas de argentinos en el Congreso de los Diputados de España.

La última reunión ocurrió el viernes en el Palacio de Sao Bento, sede de Parlamento de Portugal, donde se encontró con Costa para conocer de primera mano la exitosa gestión económica tras años de ajuste bajo la tutela del FMI y la Comisión Europea. Costa, quien también enfrentará las urnas en octubre, gobernó los últimos cuatro años en alianza con el Partido Comunista y el Bloco Esquerda.