Desde el entorno del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, desmintieron una supuesta conversación telefónica con el presidente Mauricio Macri del fin de semana en la que -según dejó trascender Presidencia- lo habría puesto al tanto de las medidas económicas que pensaba tomar para calmar al mercado cambiario. "Es falso, a toda costa quieren hacer creer que son medidas consensuadas pero es mentira", respondieron desde el búnker del candidato, de viaje en España, que anoche escribió dos tuits referidos a la nueva caída de las acciones de las empresas argentinas: "La Bolsa porteña no encuentra piso. El modelo económico de Macri generó recesión, pobreza y destrucción de valor en nuestras empresas más emblemáticas. YPF en los valores más bajos de su historia", escribió Fernández.

La versión comenzó a circular por la tarde y fue difundida por los portales de Infobae y Clarín. Sostenía que Macri se había puesto al frente de una "estrategia" para bajar el nivel de confrontación con la oposición y por eso el fin de semana se había comunicado con los candidatos. Según la misma versión, con Fernández lo habría hecho el sábado, un día antes de que iniciara su viaje a Europa. Supuestamente, allí le adelantó el cepo al dólar que se anunciaría el domingo.

"Quieren hacer creer que están consensuando lo que están haciendo y no es verdad", respondieron desde el entorno de Alberto Fernández. "Nos enteramos de las cosas que hacen por los diarios, como siempre. No existe la relación de contacto fluido que quieren construir. Macri y Alberto Fernández no hablan hace como dos semanas. Los contactos siempre se hicieron públicos", aseguraron. Como la versión no era oficial, tampoco quisieron hacer una desmentida oficial. Lo que tienen claro es que desde la Casa Rosada quieren a toda costa compartir los costos de la crisis que ellos mismos generaron.

Desde el Frente de Todos sí admitieron que después de anunciadas las medidas hubo contactos a nivel de los equipos económicos, pero que hasta allí llegó el nivel de diálogo.

Mientras tanto, desde Madrid, el candidato presidencial no le quitó el ojo a otra jornada complicada para las empresas argentinas en la Bolsa, lo mismo que las cotizan en Nueva York. "Vamos a estabilizar la economía y salir de la recesión, poniendo nuevamente todo el potencial que tenemos en valor para el bienestar de los argentinos", aseguró Alberto Fernández en un tuit nocturno, casi de madrugada para el uso horario de Madrid.