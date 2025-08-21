Las consecuencias que dejó el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile todavía son incontables. Heridos de gravedad, otro hecho vergonzoso que deja el fútbol sudamericano, cruces políticos en medio de una campaña electoral y, por último, la incertidumbre desde lo futbolístico.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue uno de los primeros en manifestarse. Calificó el hecho de "linchamiento" y pidió determinar a los responsables.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se desligó de cualquier responsabilidad y acusó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La cancelación del encuentro significa que no se reanudará y queda definir qué sucederá con ambos equipos en competencias internacionales.

Historial de violencia en el fútbol

Este hecho se suma a otros enfrentamientos de similar calibre recientes en el futbol argentino, sudamericano y mundial:

Brasil - Argentina: 21 de noviembre de 2023

En el partido por la sexta fecha de Eliminatorias, la policía de Río de Janeiro reprimió al público argentino y los futbolistas se acercaron para defender a sus familiares.

El arquero argentino, Emiliano Dibu Martínez, intentó saltar a una tribuna para frenar los golpes.

El partido estuvo demorado varios minutos. Con Messi a la cabeza, el equipo se negó a reanudar el encuentro hasta que hubiera garantías para la parcialidad visitante.

Finalmente, Otamendi le dio el triunfo a la Selección campeona del mundo.

Boca - Gimnasia: 6 de octubre de 2022

El partido, correspondiente a la Liga Profesional, fue suspendido luego de que la policía lanzara gases lacrimógenos en los alrededores del estadio.

La represión habría comenzado a partir de una sobreventa de entradas y un intento de forzar el ingreso por parte de hinchas que se quedaron afuera.

El gas lacrimógeno comenzó a entrar al campo de juego, afectando al público y a los futbolistas. La situación fue desesperante, en las tribunas y en el césped.

Ese día, Cesar Regueiro, de 56 años, murió de un paro cardíaco mientras era trasladado al hospital.

En otro Boca - Gimnasia, por Copa Argentina, quedó una imagen del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, que se metió en una platea para frenar un enfrentamiento entre la Barra y efectivos de la policía de Rosario.

Los clásicos mas peligrosos del mundo

Panathinaikos vs Olympiacos no tiene solamente un partido que pueda recordarse o mencionarse por el nivel de agresión y violencia que se vive en las tribunas.

Se lo considera uno de los partidos de futbol mas peligrosos del mundo, no importa cuándo ni dónde se dispute.

En 2015 el clásico se suspendió por un enfrentamiento entre hinchas y policías. En otras ocasiones, hubo jugadores agredidos con bengalas o personas apuñaladas en las tribunas.

La situación incluso se replica cuando los enfrentamientos son en la Liga de Basquet.

Enfrentamientos políticos, culturales y rivalidades futbolísticas hacen que Estrella Roja vs Partizan Belgrado, West Ham vs Millwall, Rangers vs Celtic y Fenerbahce vs Galatasaray también sean considerados cruces fuertemente peligrosos.