El sueldo base está congelado en 322.000 pesos desde agosto.

Milei define el salario mínimo

Luego de la reunión entre empresas y gremios, el Gobierno le pondrá el nuevo número al SMVM.

Julio Cordero, secretario de Trabajo del gobierno Nacional. (Noticias Argentinas)

El País

La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque

El desencuentro federal

curas de opcion por los pobres, Paco Olveira

Comunicado de los Curas en la Opción por las y los Pobres

“Feliz Navidad, ¿Para quién?”

Marcha de Jubilados al Congreso

Nuevamente, Bullrich desplegó un operativo policial desmedido

La marcha de los jubilados, entre armas y pinturas

El gobernador de San Fe pide que se giren fondos para su provincia

Pullaro salió a marcar la cancha

Economía

Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50

El oficial volvió a subir

Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.

Fuerte renovación y caída de tasas

Por Juan Garriga

Economistas dudan de la medición de EMAE del INDEC

¿La economía de Milei no está en recesión?

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 27 de noviembre

Chicos y redes sociales

El Parlamento Europeo pide restringir el acceso a redes

En defensa de la niñez

Femicidio de Cecilia Strzyzowski

La familia Sena pidió la nulidad del veredicto: la jueza concedió un cuarto intermedio hasta este jueves

Lanus Asesinato

El crimen que estremece a Lanús

Una adolescente habría asesinado a su novio de 20 años

Deportes

(FILES) Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto arrives ahead of the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. The emergence of Gabriel Bortoleto, who will race at home on November 8 and 9, 2025, at the Brazilian Grand Prix, and of Argentine Franco Colapinto has given new momentum to Latin America in Formula One. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Se viene la penúltima fecha de la temporada

Fórmula 1: Franco Colapinto buscará revancha en el GP de Qatar

FOTOBAIRES rosario central estudiantes de la plata octavos final torneo clausura 2025

Se aplacó la polémica entre el club platense y la AFA

Estudiantes no será sancionado por el pasillo en Rosario y tendrá 4000 entradas neutrales

FOTOBAIRES torneo apertura 2025 boca argentinos

La primera serie se iniciará el sábado por la noche

Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final - Clone

FOTO PRENSA RIVER river di carlo gallardo

El presidente Di Carlo anunció la nuevo política de contrataciones para 2026

Coletazos de la crisis: River ahora pagará sueldos por productividad