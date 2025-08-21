Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, responsabilizó al Independiente y a la seguridad privada, que es la encargada del orden en el interior del estadio, por los graves inicidentes de el miércoles a la noche en Avellaneda durante el partido por Copa Sudamericana entre el club local y el de Universidad de Chile. Fue especialmente duro con la CONMEBOL: "Solo les interesa el espectáculo televisivo, no la seguridad del público".

“Queda claro que hubo protocolos de la CONMEBOL, que están escritos en manuales muy claros donde se le exige al club presentar un plan operativo, que no se cumplieron”, aseguró el ministro de Seguridad bonaerense.

El funcionario destacó que la responsabilidad de las fuerzas de seguridad es garantizar el orden en el exterior y las inmediaciones del estadio. Adentro se tiene que encargar la empresa de seguridad privada, en este caso UP. "En el exterior del estadio no se produjo ningún incidente. Los hinchas llegaron en el horario establecido, se coordinó con la Policía de la Ciudad su traslado", resaltó Alonso.

“Lo que queda claro y se ve en las imágenes es que no había un cordón de agentes de seguridad privada limitando la acción de los hinchas visitantes hacia lo que se llaman las gargantas de las esquinas (las uniones entre tribunas), ni que impidieran que los hinchas balconeén hacia la parte de abajo", apuntó el Ministro.

Alonso sostuvo que ya antes del final del primer tiempo, la Policía bonaerense le dijo al oficial de CONMEBOL que había que suspender el partido: “La responsabilidad es del oficial delegado de CONMEBOL, que es quien decide de acuerdo al protocolo establecido las medidas que se tienen que tomar".

Al regresar los equipos, el ministro de Seguridad asegura que desde CONMEBOL le pidieron a los efectivos policiales que reprimieran para desalojar la tribuna visitante, desde donde los hinchas chilenos arrojaban hierros y butacas, y seguir jugando el partido. “Cuando la situación ya era complicada pretendían que la Infantería subiera a reprimir, no sé con qué, con gases, con balas de goma, a 2300 familias que había ahí, que es una locura, que de ninguna manera nosotros íbamos a hacer eso. Hubiera sido otra “Puerta 12”, advirtió el responsable de la cartera de Seguridad.

"Acá hay una responsabilidad clara en la dilación de la CONMEBOL en suspender el partido cuando era claro que había una actitud muy hostil. Han destrozado todo el estadio. Los caños, los palos, han arrancado los perfiles fierros de la escalera. Rompieron todos los baños, los mingitorios, los inodoros. Podría haber sido una tragedia mucho más importante, falló el trabajo de la seguridad privada y el de la CONMEBOL. A ellos solo les importa el espectáculo televisivo", remarcó Alonso.

Heridos y detenidos

El Ministro confirmó que hay 20 heridos, dos de ellos en estado grave. Ambos fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Fiorito, mientras que el resto están fuera de peligro. Por otra parte, informó que son 111 los detenidos, quienes pasaron la noche en la Comisaría 4ta. “Vamos a identificar a los hinchas que se escaparon, ya tenemos las caras. Les vamos a prohibir el ingreso a la cancha”, advirtó Alonso.

En cuanto a la causa judicial, el funcionario remarcó que el embajador de Chile estuvo hablando con el fiscal y que este último avaló todo lo actuado por la Policía. “La seguridad privada y el delegado de CONMEBOL tendrán que darle explicaciones a la Justicia de por qué tomaron las decisiones que se tomaron", advirtió.

“Hay que poner sanciones duras y que no vengan más a la cancha. Es lo que hacemos nosotros en el fútbol argentino. Les damos a los visitantes la tribuna completa, no hay posibilidad de que se crucen con los locales. Esta es la decisión de la CONMEBOL y así terminó”, sentenció Alonso.

El carancheo político de Bullrich

Como de costumbre, Patricia Bullrich aprovechó la tragedia para intentar sacar un provecho político e incluso insultar al gobernador Axel Kicillof. Sin argumentos ni explicaciones, la ministra de Seguridad de la Nación apuntó contra el gobierno provincial al que acusó de "tener miedo de hacer intervenir a la Policía" y de "convivir con los barras y sus negocios".

Es importante destacar que el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, es un dirigente afín a Bullrich, tanto que incluso fue su candidato a gobernador bonaerense en las elecciones de 2023 en las que ella buscó la presidencia.

