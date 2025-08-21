En el debate político, las nociones de gobernanza y gobernabilidad son complementarias pero diferentes. Consideremos con más detalle ambas expresiones, para compararlas y aplicarlas al contexto argentino actual.

Gobernanza

La palabra “gobernanza” abarca dos aspectos:

a) en primer lugar, se refiere a una red que estructura elementos (llamados nodos) los cuales mantienen relaciones entre sí (por medio de flujos de información y transacciones sociales) en el marco de objetivos a cumplir;

b) en segundo lugar, la red mencionada funciona como una arquitectura política, social y económica que permite gobernar diversas clases de organizaciones humanas.

¿Qué decir de los nodos? Ellos pueden ser personas o unidades familiares en sus interacciones habituales, empresas públicas o privadas, gobernadores e intendentes, aeropuertos, galerías comerciales o manifestaciones tangibles del llamado capital social (grupos de interés, asociaciones civiles, comunidades religiosas), entre otros ejemplos.

Dentro de un sistema político, los tres poderes del Estado actúan como nodos, articulados por la Constitución Nacional (un nodo crucial que legitima el contrato fundacional del Estado). También pueden pensarse como nodos los partidos políticos y medios de prensa; los sindicatos; el complejo educacional y de salud (pública y privada), por citar algunas alternativas para el análisis.

¿Cómo se interrelacionan los nodos? Lo hacen unos con otros, estableciendo intercambios entre ellos por múltiples procesos interactivos a través de flujos de información. Aquí pueden incorporarse propiedades relacionales del capital social: confianza, solidaridad, recompensas y sanciones, normas y valores.

Veamos el caso de un jubilado, para quien resulta natural interactuar con los nodos de Anses, Pami, su banco pagador, sus familiares, el médico o médica de cabecera, la farmacia habitual y los centros asistenciales a los que concurre. Estas reciprocidades se traducen a través de trámites, elaboración de documentos, órdenes médicas electrónicas, entrega programada de medicamentos, cobro de jubilaciones, reclamos y consultas.

¿Cómo entran en esta estructura los objetivos a cumplir? El conjunto formado por los nodos y sus conexiones se articulan por medio de intereses, metas, planes, expectativas o propósitos. Los intereses comunes entre cada jubilado y la Anses comprenden, entre otros, los siguientes: garantizar las jubilaciones y pensiones (satisfechos los requisitos normativos), otorgar certificados de discapacidad si correspondiera, así como optar por alternativas asistenciales.

¿Qué podemos afirmar cuando nos restringimos a la gobernanza estatal? En primer lugar, se trata de una red que habilita herramientas para procurar un buen desempeño de las reparticiones y agencias del gobierno.

En segundo lugar, implica el cumplimiento de la Constitución y sus marcos regulatorios; también el protagonismo de los poderes contrapesantes (ejecutivo, legislativo y judicial) y la regionalización del poder (federal, provincial, municipal).

Finalmente, es una construcción institucional y política que establece, por un lado, la observancia de los derechos y obligaciones para todos los habitantes; por el otro, la gestión de las demandas permanentes que provienen de las mayorías y minorías.

Gobernabilidad

Consiste en la capacidad y habilidad de gobernar, actuando con transparencia; haciéndose cargo de los compromisos asumidos y de las responsabilidades asociadas a cada uno de ellos; ejecutando los programas y servicios para los cuales el gobierno está destinado.

La gobernabilidad supone mecanismos por medio de los cuales un gobierno elige entre caminos factibles para alcanzar sus objetivos políticos, negociando con la oposición, la opinión pública y el Congreso. Pero también auditando en su travesía que haya correspondencia con la gobernanza vigente, porque ésta última establece las reglas de juego y los límites al poder político.

Hay una tensión permanente (positiva o negativa) entre la gobernanza y la gobernabilidad. Si un gobierno prioriza la primera sobre la segunda, entonces tanto factores externos a su gestión (sequías, pandemias, terremotos) como internos (medidas desafortunadas y perjudiciales, desigualdades intolerables) llevarán a escenarios amenazantes para la gobernabilidad del sistema.

Pero el gobierno también podría defender la gobernabilidad por encima de la gobernanza. Es el caso frecuente de regímenes autoritarios, neoliberales o fascistas, que recurren deliberadamente a los aparatos represivos del estado, logrando el apoyo y financiación de la oligarquía empresarial, provocando la pauperización de vastos sectores de la sociedad y asegurarse, de esta forma, la continuidad en el poder.

Recordemos cuando en Diciembre del 2001 la gestión de la Alianza entró en un callejón sin salida, porque las promesas electorales y los resultados de sus políticas recorrieron un conflicto incremental y doloroso, acelerado sin lugar a dudas por las elecciones de medio término que arrojaron un rotundo triunfo del peronismo.

La gobernabilidad se desarticuló debido a una crisis impiadosa, mientras que la gobernanza padeció una alteración irreversible, destruyendo nodos esenciales, violentando los consensos republicanos, y paralizando al gobierno.

Argentina 2025

Si observamos lo que está pasando en Argentina, constatamos que la gobernanza de nuestro país se ha deteriorado. El Ejecutivo avanza sobre los otros poderes para lograr las leyes que su mitología neoliberal requiere. En este sentido, y con evidencias abrumadoras, los poderes Legislativo y Judicial practican una selectiva protección y connivencia.

Mientras que los medios de prensa en manos de corporaciones elaboran fabulaciones narrativas, desde el gobierno exhiben su desprecio a la dignidad humana aumentando la precariedad, la desocupación y el desamparo que, en términos concretos, afectan a más de la mitad del país.

Lamentablemente, nos han llevado al capitalismo del casino y la crueldad social, generando una enfermedad envolvente que lesiona la gobernanza y debilita progresivamente la gobernabilidad. En consecuencia, la colisión entre ambas se vuelve una posibilidad factible.

¿Se puede evitar semejante colisión? Claro que sí, por medio de un movimiento nacional y popular, fortaleciendo las cooperativas y los mercados sociales, priorizando la educación y la salud públicas, asegurando la vigencia plena de los artículos 14 (derechos civiles) y 14 bis (derechos sociales y de los trabajadores) contenidos en la Constitución Nacional, privilegiando la construcción de infraestructura física y viviendas para las familias que no las tienen, recaudando mayores impuestos de los ricos y las empresas, implementando un sistema de seguridad social eficiente, y asumiendo a rajatabla la práctica del federalismo, por señalar tan sólo algunas medidas esenciales que deben incluirse, de inmediato, en un plan orgánico para resguardar la gobernanza y la gobernabilidad del próximo gobierno.

*Doctor en Administración (UBA, 1998), escritor y analista político.