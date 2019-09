Mientras el Gobierno se prepara para recibir a la cúpula de la CGT con el objetivo de sosegar la demanda social generada por la coyuntura económica, la oposición en el Congreso le puso fecha al tratamiento del proyecto de ley de emergencia social, consensuado durante los últimos días. “El miércoles o el jueves haremos la sesión especial para que se sancione”, anticipó el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi.

La iniciativa que intenta dar una respuesta a los reclamos de las organizaciones sociales será presentada hoy en el Congreso luego de largas reuniones que duraron hasta el fin de semana entre representantes de distintos bloque para ultimar los puntos en común. Y la razón por la cual aún no está definido si el debate sobre tablas será el miércoles o jueves tiene que ver con el día en que llegarán a Buenos Aires los diputados del interior del país.

Reunión con la CGT

Con la actividad parlamentaria despabilada, el Gobierno designó a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y a su par de Producción, Dante Sica, como los interlocutores para el encuentro de esta tarde con los titular de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.

La cita será a las 15 en la sede de la cartera social. Allí intentarán llegar a entendimientos en medio de la presión de diversos sectores para la conformación de comité de crisis y que se declare la emergencia alimentaria.

El miércoles último, la cúpula de la central obrera había emitido un documento en el que pidió la "urgente" declaración de la emergencia ante "la grave situación social por la que atraviesan los ciudadanos, sumergidos en la pobreza e indigencia".

En tanto, la oposición en el Congreso está aglutinada en dar respuesta a través de una ley. Durante los últimos días participaron de la discusión legisladores de las fuerzas políticas que confluyen en el Frente de Todos: FpV, Frente Renovador, Red por Argentina y el Movimiento Evita. También sectores de Consenso Federal, Unidad Justicialista y Frente de la Concordia Misionero, entre otros.

“Habrá que ver lo que hace el oficialismo”, deslizó Rossi, quien no descartó que el macrismo y sus aliados participen del debate. “Me imagino que habrá muchos diputados que no querrán volver a su provincia planteando que no quisieron tratar una ley de emergencia alimentaria, que lo único que hace es dar herramientas para gestionar con mayor agilidad decisiones administrativas”, añadió.

Agilizar la compra de alimentos

El eje del proyecto es facilitarle al Ministerio de Desarrollo Social y la Jefatura de Gabinete los trámites “para la gestión de la compra de alimentos que lleguen a los comedores, intendencias y provincias sea lo más fácil, potente y transparente posible”, explicó el titular del bloque del FpV.

La ley es impulsada ante la negativa de la administración de Cambiemos para poner en marcha una respuesta de ese tipo y la creencia de que las políticas sociales que activa contienen la situación social. Esto no es así, según lo demostraron las masivas movilizaciones de los últimos días.

“El Gobierno tenía todas las herramientas para decretar la emergencia alimentaria y generar mejores condiciones para el conjunto de los sectores más necesitados”, y como no lo hace, la cuestión se va a decidir en el Congreso.