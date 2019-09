La prensa internacional se sigue haciendo eco de la crisis económica argentina. El País de España advierte que “a esto se llegó porque Mauricio Macri decidió compensar el déficit fiscal con préstamos extranjeros” y subrayó la sorpresa que causó en el mercado el anuncio del default selectivo y lo “insólito” de defoltear una deuda en pesos antes de aplicar los controles de cambios. La agencia Bloomberg registró el estado de zozobra de cara a la incertidumbre alrededor del próximo desembolso del préstamo del FMI por 5400 millones de dólares. En tanto, responsables de fondos de inversión citados por el Financial Times buscan recuperar algo del agujero económico generado por el derrumbe del precio de los bonos advirtiendo que la caída de los activos argentinos es exagerada en relación al grado de endeudamiento de la economía nacional.

Como sucedió en 2001, la crisis argentina es protagonista en los medios financieros globales. No sólo a causa del impacto sobre las inversiones extranjeras en el país sino también por el posible efecto contagio sobre otros países de la región y en otras economías periféricas. Así lo señaló días atrás Nadia Calviño, ministra de Hacienda de España: “La crisis argentina tiene un impacto desde el punto de vista de la estabilidad financiera mundial y, para nuestro país, desde la perspectiva de las empresas españolas allí establecidas".

Este lunes, el diario El País de España indicó en relación a las medidas económicas de las últimas dos semanas que “se esperaba un control de cambios para frenar la fuga hacia el dólar pero no un ´default` disfrazado. Tras el default encubierto, el 2 de septiembre llegó el control de cambios. Si se hubiera establecido antes el control, quizá el precipitado default habría resultado innecesario. Pero Macri y –Guido-- Sandleris se obstinaron en no limitar la compraventa de divisas porque era la última bandera liberal que les quedaba. Al final, capitularon. Y los mercados empezaron a estabilizarse”. “La gran incógnita es quién querrá bonos argentinos en pesos. El mercado de esos bonos ha quedado destruido, porque Macri ha hecho algo insólito: ´default` de la deuda en dólares, pero también de la deuda en pesos”, agrega El País.

Por otra parte, la agencia Bloomberg publicó un artículo en donde advierte acerca de las dudas alrededor del próximo desembolso del FMI de 5400 millones de dólares. En relación a ese artículo, el reconocido economista Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research, hico hincapie sobre la "responsabilidad" del FMI en la crisis argentina, en la medida en que el Gobierno siguió al pie de la letra el programa acordado. En tanto, el Financial Times advierte que "el mercado financiero reaccionó de manera exagerada", en relación a la derrumbe de los precios de los bonos locales.