Extenso descargo de Sturzenegger para explicar su "frustración" con el macrismo

"Fue un fracaso y no por la herencia"

El ex presidente del Banco Central admitió en un documento de 58 hojas que "la culpa de la crisis no fue por la herencia sino por las políticas aplicadas". Se lavó las manos por su responsabilidad y apuntó contra otros funcionarios del Gobierno. Dijo que los mayores errores fueron no haber ajustado más la economía y haber cambiado las metas de inflación.