En el día de la resistencia peronista, el ex diputado nacional Pablo Kosiner conversó con Salta/12 sobre el lanzamiento de la agrupación Primero la Patria, una nueva expresión dentro del amplio universo del peronismo que busca ser puente entre la dirigencia dispersa y una sociedad atravesada por un gobierno nacional que define como “sectario y excluyente”.

Kosiner es uno de los firmantes de la nota elevada a la presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner a fines de mayo solicitando la inscripción de la agrupación. En esa carta se enfatizó que, a pesar de los diferentes recorridos políticos, hay un compromiso común con el ideario justicialista y la urgencia de fortalecer al Partido. Lo acompañan nombres como los diputados Carlos Castagneto, Blanca Osuna, Guillermo Snopek, Juan Manuel Pedrini, José Glinski, Gisela Marziotta, el senador Sergio Uñac, el exministro Nicolás Trotta y otros dirigentes de peso.

“En realidad muchos compañeros y compañeras de distintos lugares de la Argentina veníamos dialogando en la necesidad de irrumpir fuerte dentro de la vida interna del peronismo con un mensaje de unidad", expresó Kosiner. Aseguró que esta urgencia se debe principalmente a la preocupación por el modelo de gestión que lleva adelante Javier Milei, dado que "tiene una ideología muy sectaria que incluye a pocos sectores de la sociedad, muy descalificante de los valores democráticos y republicanos, y con un ataque permanente a quien piensa distinto”, señaló.

En ese escenario, sostuvo que el peronismo debe recuperar su vocación de mayoría y superar diferencias. Por lo que subrayó que se "deben dejar de lado las diferencias coyunturales" que hubo hasta este momento entre distintos dirigentes y "priorizar la unidad a nivel nacional y en cada provincia”. Para Kosiner, el momento político es propicio, sobre todo de cara a las elecciones legislativas nacionales.

El ex legislador nacional manifestó que el objetivo del nuevo espacio no es simplemente la reconstrucción del PJ sino también la articulación con todos los sectores que no se sienten representados por el Gobierno nacional. “Vamos a hacer todos los esfuerzos para que en las próximas elecciones nacionales en cada distrito pueda plasmarse un proceso de unidad", remarcó, al tiempo que reiteró que el espacio no busca aglutinar solamente al peronismo, sino a todos aquellos sectores que no están identificados con el gobierno de Milei, y "que tampoco quieren quedarse fuera de los valores democráticos que están siendo atacados”.

En ese sentido, afirmó que el gobierno de Milei traza una línea divisoria clara, puesto que hoy el pensamiento en la Argentina se define entre quienes sostienen un modelo de exclusión y quienes anhelan un país inclusivo. "El peronismo tiene que reencontrarse con su mensaje de mayoría”, ratificó Kosiner.

“La Corte está inhabilitada moralmente”

Consultado sobre la posibilidad de una proscripción judicial a Cristina Fernández de Kirchner, Kosiner fue categórico: “Sostengo hace tiempo que desde que la Corte le tomó juramento al juez (Horacio) Rosatti designado por decreto, por fuera de la Constitución, perdió toda capacidad moral y legítima para emitir sentencias”, afirmó. Por lo que "firmar fallos con un juez de facto hace que esa Corte esté totalmente inhabilitada desde el punto de vista moral y democrático. Y esto excede a Cristina. Están inhabilitados para cualquier causa”, insistió.

Cuestionó además el manejo de los tiempos judiciales, dado que de haber querido emitir un fallo, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya lo podrían haber efectivizado. Sin embargo, Kosiner dijo que "se dejan correr por los tiempos electorales" y "eso los coloca en una situación repudiable”.

Sobre el impacto que una proscripción de Cristina podría tener dentro del peronismo, Kosiner planteó que incluso aquellos que no coinciden con ella deberían expresarse: “La medida democrática obliga a todos los sectores, incluso los críticos, a cuestionarse y pronunciarse. No es sólo una cuestión partidaria”.

El PJ salteño y la intervención

En relación a la situación del PJ en Salta, recientemente afectado por una intervención nacional que fue desestimada por la Justicia, Kosiner consideró que el foco debe estar en una construcción más amplia. “El peronismo en Salta debe sobreponerse a la discusión de la intervención y abocarse a la construcción de un frente". Por ello, volvió a insistir en que no se trata solamente de los sectores del PJ, sino también de otros partidos que no comparten la posición de Milei. Incluso radicales y fuerzas provinciales que no están de acuerdo con que sus partidos apoyen al Gobierno nacional.

“Hay que construir un gran frente político y social que plantee un freno a este gobierno cuasi autoritario”, apuntó.

Sin embargo, respecto a la posición del gobernador Gustavo Sáenz -cuestionado por sectores del peronismo y kirchnerismo por avalar medidas de Javier Milei-, diferenció los planos y afirmó que la discusión se da de cara a un proceso electoral. "La gestión del gobernador va por otros canales", manifestó. "Lo que hay que construir es una oposición al modelo de Milei para las próximas elecciones nacionales. Y eso incluye convocar a los gobernadores que no estén de acuerdo con la política del Gobierno nacional”, expresó.

Además, advirtió que si la discusión se va a plantear con prejuicios personales o sectoriales, "seguramente vamos a fracasar". Reiteró: "Hay que construir un frente mayoritario cuya valoración principal sea la oposición al gobierno de Milei”.

Urtubey y el regreso al ruedo

Kosiner es cercano a Juan Manuel Urtubey, quien recientemente hizo declaraciones críticas al Gobierno nacional. "Estoy absolutamente convencido de que va a formar parte del nuevo armado", dijo sobre el exgobernador por tres mandatos. Añadió que se trata de un dirigente con mucha capacidad de diálogo y construcción política. "Si toma la decisión de involucrarse, su aporte será valioso”, expresó.

Si bien reconoció que Urtubey estuvo alejado de la vida activa, consideró que ello no es obstáculo para su participación. "Si decide volver, va a aportar mucho a este proyecto de construcción amplia. La incorporación de dirigentes con experiencia siempre es positiva”, sostuvo.

El exlegislador contó que los pasos que seguirán desde Primero la Patria será para seguir profundizando los niveles de diálogo en todas las provincias y, en los próximos días, empezarán a armar un programa de reuniones federales. "El objetivo es fortalecer al Partido Justicialista y, al mismo tiempo, tender puentes hacia otros sectores”, agregó.

Kosiner insistió con una definición: “No se trata solo de ganar una elección. Se trata de reconstruir una alternativa de poder que sea democrática, amplia y comprometida con los que hoy están siendo dejados de lado”.