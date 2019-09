“Los conductores frenan para insultarte, escupirte, a veces te zamarrean”, contó a Página|12 Martín, trabajador de tránsito hace 6 años en el Gobierno de la Ciudad y que participó junto a otros compañeros de la manifestación en el Obelisco para exigir justicia por Cinthia Choque, la agente de tránsito que fue atropellada por el periodista Eugenio Veppo. “Esto lo vivimos de manera constante, hace años que hablamos de estos temas con nuestros compañeros y superiores porque todos vivimos la misma problemática”, destacó Martín.

A partir de la muerte de Choque, sus compañeros de trabajo denunciaron las condiciones laborales que padecen los agentes de tránsito: son monotributistas, no tienen seguro ni ART y deben cumplir su tarea sin acompañamiento policial, lo que los deja desprotegidos ante situaciones de violencia. Veppo también chocó al agente Santiago Siciliano, quien está internado en el hospital Fernández con una fractura de cráneo y en la manifestación sus colegas señalaron que no tiene una obra social que cubra el tratamiento que necesitará después.

“Nosotros queremos que se haga justicia por nuestros compañeros, que esto no vuelva a pasar. No podemos salir a la calle sin tener el resguardo de nuestra propia integridad”, dijo a este medio Gabriela, otra trabajadora de tránsito que cumple sus funciones en zonas de Chacarita y Paternal. “Salimos desprotegidos y en muchos casos no nos resguardan, nos mandan solos. A veces estamos en situaciones complicadas, pedimos la ayuda de un móvil (policial) y nos dicen que no”, agregó.

Gabriela contó que la semana pasada le tocó hacer control de tránsito en la intersección de las avenidas Warnes y Jorge Newbery. “Pasó un conductor en un motovehículo que venía con un acompañante sin casco. Por esta razón, la ley nos avala a retenerle la licencia. El conductor se violentó conmigo y con mi compañera e intentó pegarnos”, relató. Debido a que el móvil policial que pidieron como apoyo no llegaba, señaló la agente, su compañera frenó a un patrullero que pasaba por ahí.

M. trabaja como agente de tránsito hace tres años y recientemente comenzó a desempeñar sus funciones los fines de semana y feriados en el turno noche. “El turno noche es complicado, a veces nos encontramos con peatones que están borrachos, nos insultan, nos tiran botellas de vidrio. También hay compañeras mías que han sido acosadas”, afirmó la agente.

Asimismo, M. destacó que “no sólo hacemos tránsito”, sino que se dedican a “proteger al ciudadano ante violencias”. Es decir, si ven que una persona sufre un robo, deben asistir a la víctima y llamar a las fuerzas de seguridad. “Estamos atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor”, aseguró.

“Hace dos semanas estaba en un control de alcoholemia en el Metrobús. Un auto pasó muy cerca mío y, gracias a que mi compañera me gritó que me corriera, no me pasó nada”, contó M. Para realizar los controles, explicó, los agentes visten chalecos refractarios y bastones con luces y, además, utilizan “luces, conos y está el móvil de tránsito con las luces prendidas”. “Estamos muy visibles”, señaló M.

Por su parte, Martín contó que la semana pasada intentó frenar una camioneta con su compañera de turno. “El tipo (el conductor) no daba señal de moverse y, en un momento, me tira la camioneta encima. Si no te corrés, te pasan por arriba”, aseguró. Martín explicó que, para frenar un vehículo para un control, los agentes se paran a un costado de los autos, para indicarles dónde deben colocarse. Sin embargo, señaló el agente, los conductores “se manejan para ponerte el auto de frente y tirártelo encima igual, mirándote a la cara”.

“Parece que es mentira, pero esto pasa todo el tiempo --afirmó Martín--. La gente no te cree, piensa que te estás exponiendo, pero yo no me quiero exponer. No quiero tener una compañera asesinada por una persona que sabe lo que tiene que hacer y qué no (cuando conduce un auto un auto)”.

El agente también detalló que, hace unos meses, “a una compañera le tiraron un colectivo encima”. Según Martín, además de estas agresiones, los colectiveros “cuando te ven en la calle, sueltan el aire que tienen en las ruedas para que te asustes con el ruido”. “Yo ya aprendí a ignorarlos, pero una persona que es nueva y le hacen eso se puede sobresaltar y te puede llevar puesto cualquiera”, afirmó.

“En realidad, el maltrato no es hacia la persona que te frena, sino que es hacia el uniforme. Piensan que estamos con un partido político, pero eso no es así”, aseguró M. La agente sostuvo que en los controles “tratamos de no llegar a la multa”, sino que, si el conductor está utilizando el celular, intentan convencerlo de que no lo haga.

Además de pedir justicia por la muerte de Choque y asistencia para Siciliano, los agentes de tránsito reclaman que cambien sus condiciones laborales. “Lo que estamos haciendo es pelear para lo que le pasó a los compañeros sea cubierto de alguna manera y que se visibilice nuestra precarización laboral”, sostuvo Gabriela. Los agentes son monotributistas y denuncian que sólo son pasados a planta transitoria o permanente “si tenés algún amigo o conocido”. “Nosotros vamos a seguir con la medida de fuerza hasta que nos den una respuesta”, prometió Gabriela.

Informe: Ludmila Ferrer.