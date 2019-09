Los fans argentinos tuvieron la oportunidad de ver en vivo a Peter Murphy y a Love and Rockets, pero nunca accedieron a las fuentes mismas de la oscuridad. Bauhaus no ha tocado jamás en Buenos Aires. Ese agujero negro en la memoria emocional de los darks criollos podría convertirse en la famosa luz al final del túnel: el cuarteto gótico británico anunció su regreso a los escenarios, con un show que se realizará el próximo 3 de noviembre en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. Ojalá --evolución del dólar mediante-- una posible gira mundial los traiga finalmente a Buenos Aires.

La ausencia de Bauhaus admite dos fechas: son once años desde que publicaron su último disco, Go Away White. Pero hay que agregar dos más desde que el cantante Peter Murphy, el guitarrista Daniel Ash, el bajista David J y el baterista Kevin Haskins tocaron en vivo por última vez.



La historia de Bauhaus tiene un largo recorrido de idas y vueltas, pero la leyenda de la banda está cimentada en lo hecho durante solo cinco años, los que mediaron entre 1978 y 1983. En ese lapso grabaron discos fundamentales, como In the Flat Field y Mask. La canción "Bela Lugosi's Dead" es su canción más emblemática.

En los últimos tiempos, Ash y Haskins formaron Poptones, mientras que David J acompañó al cantante en la gira por los 40 años del disco In the Flat Field. Murphi sufrió el mes pasado un infarto y debió ser hospitalizado, pero aparentemente estaría recuperado de su afección cardíaca.

El regreso de la banda en noviembre seguramente dará que hablar entre sus fans de todo el mundo. ¿Podrá finalmente el público argentino disfrutar de su música?