"No habrá más estrenos de cine nacional independiente", advierte en un comunicado la Cámara Argentina de Distribuidores Independientes Cinematográficos (Cadicine), que fue apoyada por la Asociación de Directores de Cine PCI. Aunque el sector ya tenía múltiples razones para sentir que las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) apoyaba cada vez menos la producción independiente, la posibilidad de la derogación de la Resolución 981/2013 de ese organismo, para reemplazarla por otro mecanismo de apoyo al estreno de películas argentinas "hace inviable la continuidad de las empresas independientes de distribución cinematográfica, y en consecuencia también, el estreno de la mayor parte del cine nacional", dice .



El panorama del sector que plantea la cámara de los distribuidores independientes incluye "la falta de previsibilidad en fechas y condiciones de los estrenos, el sistemático incumplimiento de la Cuota de Pantalla, la obscena ocupación del espacio de exhibición por pocas películas". A eso se le suma, según Cadicine, el hecho de que el Incaa -que tiene facultades para regular la actividad otorgado por el artítulo 1º de la Ley de Cine- "ha decidido no intervenir para equilibrar el mercado de la exhibición, y generar igualdad de condiciones para las distribuidoras independientes, respecto de las extranjeras (majors), limitando fuertemente las posibilidades de que el cine nacional independiente y de diversidad cultural tenga oportunidades reales de llegar a su público". La conclusión es lapidaria: "no hay espacio para el cine independiente".



La Resolución INCAA 981/2013 estableció un "premio incentivo" económico para las empresas que distribuyan películas argentinas (al menos la mitad del total de lo que distribuyen en el año, con un mínimo de ocho films). La norma aún no fue derogada, por eso no apareció en el Boletín Oficial, pero según Cadicine la decisión ya fue tomada. La nueva normativa, dice la cámara, hará inviable la continuidad de las distribuidoras independientes y con ello la distribución de "la mayor parte del cine nacional independiente". "Por todo esto exhortamos a las autoridades del INCAA a rever la medida adoptada, y generar ámbitos de debate para la implementación de medidas efectivas, conducentes a equilibrar los intereses de todos los sectores de la industria cinematográfica nacional", cierra el comunicado.

El texto publicado por Cadicine encontró eco en la Asociación de Directores de Cine PCI, que se manifestó "en alerta por la posible derogación de la Resolución Nº 981/2013". Sin ese incentivo, apoyan los cineastas, las distribuidoras independientes deberían cerrar, "generando más desempleo en el sector y una angustiante situación para las películas que dejarán de contar con distribución y, por tanto, dejarán de poder verse en las salas cinematográficas".

"Ante la crisis que sufre la producción de cine se suma ahora el de la distribución, sobre la que venimos acercando propuestas al Incaa desde hace varios años para que se establezcan políticas de Estado que mejoren las condiciones de distribución y exhibición", dice el comunicado de PCI. "En 2016 logramos que la Argentina firmara un acuerdo bilateral con el gobierno de Francia para la implementación de un programa de formación de públicos y estrategias de distribución de probado éxito en el país europeo, que la gestión de Ralph Haiek incumplió y discontinuó. Es por ello que solicitamos a las autoridades que den marcha atrás con la eliminación del incentivo a la distribución de cine nacional, retomen las acciones estipuladas en el acuerdo Francia-Argentina, y se establezcan las políticas de Estado que requiere el cine argentino para mejorar las condiciones de distribución y exhibición, fin esencial que persigue el fomento a la producción para que las películas lleguen a sus públicos".