*) Condenaron a Lucas Carrasco por abuso sexual: Lucía Cholakian Herrera @queendelqueso

Se terminó el juicio. Tres años desde las primeras denuncias, muchas quedaron en el camino. La justicia es la organización feminista, siempre.

*) Al tacho: inca @LaInca_

"Preparamos todo para la lluvia de inversiones que ya llega"

*Missing scene*

*Missing scene*

Macri bailando

*Missing scene*

Decreto para importar basura

*) Maestras: Fabiana Sosa @sosa_fabi

Ya no da seguir diciendo #FelizDiadelMaestro a una de las profesiones más feninizadas del trabajo, cuando 8 de cada 10 maestrxs son mujeres #FelizDiadelaMaestraydelMaestro

*) Suma, no resta: A Confesión de Parte @AConfesionDP

#Aborto "No creo que estar a favor del aborto sea 'piantavoto'. El mejor ejemplo es que el candidato a pte q sacó más votos tiene una posición a favor.

Eso fue lo que trataron de transmitir los que estaban en contra y en algunos casos confundieron", @Lipovetzky con @rominamanguel

*) Licencias: María del Mar @DelMarR_V

En este momento de lenguaje y confusión me tomo licencias arbitrarias como usar el masculino genérico para todo lo malo (los policías, los uribistas) y el femenino genérico para lo bueno. ¿Por qué? Porque el lenguaje es político y también es para romperlo. ¿Por qué? Porque puedo.

*) Vicios: Juliana Abaúnza @JulianaAbaunza

En un momento pensé que, aunque no tengo nada en su contra, no iba a usar el lenguaje inclusivo jamás. Pero después cambié de opinión porque usarlo me permite disfrutar de uno de mis hobbies: enojar a señores.

*) Zona liberada: Zad @nicolas_zad

Hay un porteño acá al lado mío en un café que dijo: “Me quiero ir a vivir a Japón porque allá podés apoyar a las mujeres en el subte y no te denuncian”.

*) Amor o Netflix: López SERÁ LEY @julianlopezok

Para mí es amor o Netflix, no hay margen en esa negociación.

Cojer coje cualquiera.

*) En Síntesis: silvina giaganti @sgigantic

situación: sentimental