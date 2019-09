A lo largo de su mandato el próximo gobierno deberá enfrentar vencimientos por 223 mil millones de dólares. Los desembolsos representan más del 40 por ciento del producto. El 77 por ciento de los pagos de intereses y capital, alrededor de 173 mil millones de dólares, corresponden a obligaciones en moneda extranjera. El principal acreedor individual a lo largo de los próximos cuatro años es el Fondo Monetario Internacional. Al organismo multilateral le corresponden 50 mil millones de dólares aunque el gobierno ya anunció que buscará renegociar los términos del acuerdo, un camino que también anticipó que recorrerá el candidato del Frente de Todos si es electo presidente. “El incremento exponencial en el stock de la deuda fue acompañado por un deterioro en el perfil de los pasivos tanto por el crecimiento de los vencimientos de corto plazo como por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera, con legislación en tribunales foráneos como por los montos que se le deben a inversores privados y organismos multilaterales”, advierte el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda.

El reporte difundido esta semana no asume una posición dogmática contra el endeudamiento, pero advierte sobre las catastróficas consecuencias del vertiginoso proceso de colocación de bonos asumido por las distintas capas geológicas de funcionarios cambiemitas. “El problema de la deuda pública no es solamente el crecimiento acelerado de su stock sino mucho más las finalidades para las que ha sido aplicada. El financiamiento no sirvió para otra cosa que no sea el atesoramiento de moneda extranjera por parte del sector privado”, expresa el informe del observatorio al referirse a los 75 mil millones de dólares fugados desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri.

El informe de la Universidad de Avellaneda estima que el ciclo de endeudamiento observado con el actual gobierno redundó en un incremento de la deuda a razón de 1000 dólares por segundo, 65.000 dólares al minuto, 4 millones de dólares por hora, 90 millones de dólares al día, 600 millones de dólares cada semana, 3 mil millones mensuales y 35 mil millones de dólares al año. “La deuda per cápita por todos estos conceptos implicará que cada argentino tras el actual mandato de gobierno este endeudado adicionalmente en unos USD 3.000 en relación a 2015”, sostiene el documento.