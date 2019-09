Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, reivindicó hoy las protestas de movimientos sociales llevadas a cabo en la última semana y remarcó que de no haberlo hecho, "mucho de esto no se estaría debatiendo". En declaraciones radiales sostuvo que “si nos hubiéramos quedado en nuestras casas, mucho de esto no se estaría debatiendo", en referencia a la situación que atraviesan miles de argentinos por la crisis social.

La dirigente social afirmó que la situación “se va agravando” y manifestó que "este Gobierno tiene hoy herramientas para la urgencia, pero tiene una decisión política de no ampliar la asistencia, de estigmatizar a los movimientos sociales". Lo dijo en relación al debate que se dio en torno a la emergencia alimentaria, que fue declarada por unanimidad en Diputados, a la espera del debate en el Senado.

En ese sentido, Saravia cuestionó la presentación judicial realizada por el ministerio de Seguridad contra dirigentes sociales que advirtieron que si el Gobierno no entrega alimentos, podrían ir a reclamarlos a las puertas de los supermercados. "Tiene que ver con un mensaje que el Gobierno quiere dar a quienes estamos denunciados sus falencias como gestión y las consecuencias que trajeron la implementación de un modelo económico", señaló Saravia en el caso concreto de Oscar Kuperman , del Movimiento Teresa Rodríguez, quien fue denunciado por la ministra por sus declaraciones.

Respecto del operativo de seguridad montado el miércoles pasado en la Avenida 9 de Julio, estimó que "se intentó generar desde el mismo Gobierno una sensación de que algo malo iba a pasar” y subrayó que la autoridades “estaban preparando desde la mañana una sensación, un clima de que los violentos se iban a instalar en la Ciudad".