Por Chris Riotta *

El Comité Judicial de la Cámara, controlado por los demócratas, aprobó una votación para establecer las reglas para las audiencias sobre la destitución de Donald Trump, un movimiento visto como un gran paso adelante en las investigaciones del panel sobre el presidente.

La resolución aprobada ayer es un paso técnico, y el comité aún tendrá que presentar artículos de juicio político contra Trump y obtener la aprobación de la Cámara para presentar cargos en su contra. No está claro si eso sucederá alguna vez, ya que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha pedido precaución sobre el tema, diciendo que el público aún no apoya su decisión de tomar esas medidas.

El presidente respondió de inmediato en Twitter con una cita que atribuyó a Al Green, uno de los primeros demócratas en pedir un voto de destitución: "'No podemos vencerlo, ¡así que vamos a hacerle un juicio político!" Trump escribió. No estaba claro de inmediato si el congresista había dicho esa cita exacta, aunque en una entrevista televisiva en mayo dijo: "Me preocupa que si no le hacemos un juicio político al presidente, será reelegido".

A pesar de la reticencia del liderazgo demócrata, el comité siguió adelante, con el presidente Jerrold Nadler diciendo: "Tenemos una obligación constitucional, histórica y moral de investigar a fondo estos asuntos". Antes de la votación, había dicho: “Démos el siguiente paso en esa investigación sin demora. Insto a mis colegas a adoptar esta resolución”. La resolución fue aprobada con todos los demócratas votando a favor y todos los republicanos votando en contra.

Sin embargo, incluso si la cámara recomienda cargos de destitución contra el presidente, es poco probable que el Senado liderado por los republicanos lo condene y lo retire de su cargo. Nadler ha dicho que el comité avanzará con audiencias de juicio político este otoño, respaldado por los legisladores del panel que apoyan la medida. La votación de ayer estableció reglas para esas audiencias, permitiendo que el personal interrogue a los testigos, permitiendo que algunas pruebas permanezcan privadas y permitiendo que el abogado del presidente responda a los testimonios.

El comité dice que la resolución es similar a los votos procesales tomados al comienzo de las investigaciones de juicio político sobre los presidentes Richard Nixon y Bill Clinton. "La adopción de estos procedimientos adicionales es el siguiente paso en ese proceso y ayudará a garantizar que nuestras audiencias de juicio político sean informativas para el Congreso y el público, al tiempo que le brinda al presidente la capacidad de responder a la evidencia presentada en su contra", dijo Nadler en una declaración. "No permitiremos que la obstrucción continua de Trump nos impida transmitir la verdad al pueblo estadounidense".

El comité también presentó dos demandas contra la administración después de que la Casa Blanca bloqueara repetidamente los intentos del panel de obtener documentos y testimonios. Pelosi dijo que quiere ver qué sucede en la corte antes de tomar cualquier decisión sobre el juicio político.

La primera audiencia bajo las nuevas reglas de juicio político sería con Corey Lewandowski el 17 de septiembre. Lewandowski, ex gerente de campaña del presidente, fue mencionado con frecuencia en el informe del ex asesor especial Robert Mueller, que el comité ha estado investigando. Según el informe, Trump le pidió a Lewandowski que enviara un mensaje al entonces fiscal general Jeff Sessions, pidiéndole que limite la investigación federal.

El comité también invitó a otros dos testigos mencionados en el informe, los ex asistentes de la Casa Blanca Rick Dearborn y Rob Porter. La Casa Blanca había bloqueado previamente a los ex empleados para que testificaran, pero Lewandowski nunca trabajó oficialmente para la Casa Blanca.

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère