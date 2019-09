Los recortes en los tratamientos y horas de terapia a personas con diferentes discapacidades, así como el achicamiento en la cantidad de prestadores de esos servicios que habilitaba el dictado de la resolución 1231/19 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), hizo eclosionar el malestar que desde varias ONG's del sector venía incubándose. Pero el jueves pasado, la publicación en Página|12 del ajuste en marcha detonó una catarata de protestas a punto tal que el viernes –y a las apuradas–, el superintendente Sebastián Neuspiller debió dar marcha atrás con la medida y redactar otro acto administrativo para retrotraer la situación.



En efecto, a través de la resolución 1416/19 –a la que accedió este diario y cuya publicación en el Boletín Oficial se concretará en las próximas horas–, se suspendió la aplicación de la polémica medida, al tiempo que se convocó “a una mesa de diálogo amplio a los distintos sectores y actores involucrados en los aspectos regulados en la norma”.

De hecho, un colectivo de “prestadores precarizados de salud y educación” había convocado para el miércoles 18 a las 13 a una movilización frente a la sede de la SSS, en Avenida Roque Sáenz Peña 530. Se trata del organismo dependiente del ex Ministerio de Salud encargado de regular el funcionamiento de obras sociales y prepagas que es conducido por Neuspiller, más conocido por su pasado como futbolista del ascenso que por su trayectoria sanitaria.

En tanto, el grupo de "Madres Autoconvocadas en lucha" y otras asociaciones organizaron un "escrache" en las puertas de la Superintendencia para el día 25 al mediodía bajo la consigna "Nada acerca de nosotros sin nosotros".

Más de 28 mil adhesiones

Por otro lado, a través de diversas plataformas de peticiones online como, distintas agrupaciones civiles habían recolectado más de 28.000 adhesiones a la solicitud de anulación de la polémica medida, que justificaba la reducción de prestaciones en virtud “del derecho del niño con discapacidad al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad”. Es decir, mandaba a los discapacitados a reposar, en una sutil variante del intento de Mauricio Macri de empujar a los argentinos a dormir temprano en la noche del 11 de agosto, para que no conocieran los estrepitosos resultados para el oficialismo en las PASO que consagraron ganadoras a las fórmulas Fernández/Fernández y Kicillof/Magario.

Imagen: ASDRA.

“Cada uno tiene derecho a la elección del prestador de apoyo para lograr una vida autónoma y de igualdad”, afirma la petición en Avaaz.org para enseguida agregar que “si reciben de sus obras sociales algún instructivo restringiendo terapias que indica el médico tratante” se debe mandar una “carta documento solicitando las terapias que necesitan, y si en 48 horas no reciben respuesta o la misma es negativa, deberán judicializar el reclamo”.

Influyente en cada una de sus intervenciones en las redes sociales, la actriz y cantante Inés Estévez –madre de dos niñas con retraso madurativo–, había calificado por Twitter a la resolución como “cuestionable y restrictiva. La superintendencia se comunicó conmigo pero aun no logré reunirme a tratar cada punto”, escribió Estévez.

Maru Fernández, otra usuaria de la red del pajarito, posteó un “sin Ministerio de Salud, ya recortado, desaparecido, qué se puede esperar???? El Estado No decide las terapias de mi hijo”.

”Este traspié de Neuspiller y de su asesor Gastón Liñeira –un funcionario bonaerense cercano a María Eugenia Vidal–, demuestra que un gobierno deshilachado y en retirada ya no puede apelar al ‘si pasa pasa’: hay una sociedad civil activa y movilizada que no permite más atropellos contra los más débiles”, dijeron trabajadores de la SSS que pidieron anonimato.

Reclamos contra la 1231/19

Como informó Página|12, las prestaciones para terapias de rehabilitación presentan dos modalidades: las que ofrecen centros de rehabilitación con un funcionamiento asimilable al de una clínica, y de manera particular a través de terapistas individuales, que pueden trabajar o no en equipos, pero que facturan a las obras sociales de manera personal por sus servicios.

La resolución ahora dejada sin efecto reducía la cantidad de sesiones de terapia por mes, que pasaban de 36 a 24, y les privaba a los pacientes la posibilidad de contar con más de tres profesionales para su atención, con el agravante de que esas sesiones debían agruparse en 3 días. Así, no se podía tener más de tres terapias por persona, y éstas no podían espaciarse en la semana, obligando a los pacientes a horas de atención que no están en condiciones de resistir.

Familiares de discapacitados reunidos en organizaciones no gubernamentales cargaron contra la medida de Neuspiller, un habitué de los picados presidenciales de los miércoles y domingos en la Quinta de Olivos. Por caso, la Red del Espectro Autista (RedEA) exigió “la eliminación urgente de la resolución ya que limita las terapias que pueden ordenar los médicos para tratar y rehabilitar a las personas con discapacidad”.

En tanto, desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), se señaló en un comunicado que “si bien es correcto que se controle la modalidad en que se brindan servicios de salud, el objetivo debe ser que estos lleguen a quienes lo necesitan y para eso la implementación de políticas debe consultar al colectivo de personas con discapacidad y sus organizaciones sociales. Solicitamos que desde el Gobierno Nacional se firme el compromiso de que no habrá recortes a las prestaciones que utilizan las personas con discapacidad para su inclusión y que están contempladas por la legislación nacional e internacional vigente”. En comunicación con este diario, su vicepresidente Alejandro Cytrynbaum, confirmó que mantuvieron contactos con funcionarios de la SSS y que en los próximos días tienen prevista una reunión para continuar destrabando el tema.