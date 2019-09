El Brexit, esa palabra que enuncia la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), se convirtió en una perfecta obsesión para los británicos. Desde hace poco más de tres años, el Brexit anula debatir otros temas, los posterga, hasta tanto se concrete la separación. Es como vivir en una dimensión desconocida, afirma a Página12 la legisladora laborista Margaret Hodge, en un contexto que le da la razón: el primer ministro Boris Johnson suspendió el parlamento británico por cinco semanas y asegura que el 31 de octubre saldrán de la UE sí o sí. Pero la incertidumbre tapa el horizonte.

"Johnson degrada la política cuando se compara con el increíble Hulk. Trata el tema más relevante como si fuera un juego de estudiantes", afirma la veterana parlamentaria, quien además no oculta sus diferencias con el líder laborista Jeremy Corbyn. Hodge visitó por primera vez Buenos Aires para participar de la Quinta Conferencia sobre registros de beneficiarios finales organizada por Fundación SES y Tax Justice Network.

--Boris Johnson dijo por estos días que el increíble Hulk siempre lograba escapar, y, como el superhéroe, él va a liberar al Reino Unido de la Unión Europea. ¿Que opina?

--Johnson viene de una familia privilegiada, estudió en escuelas y universidades de elite y no está para nada en contacto con lo que le sucede a la gente común. Como Donald Trump, es un populista conservador, explota el populismo con su retórica. Johnson usa un lenguaje discriminatorio, por ejemplo, comparó a las mujeres musulmanas que usan burka con buzones. Cuando dice que es el increíble Hulk refiriéndose al tema más importante del Reino Unido, degrada la política. Como parlamentaria participé en el debate de temas cruciales como la guerra de Irak, la crisis económica, Siria y cada vez la calidad del debate era alta. Desde que Johnson está en el poder trata los asuntos como si fueran juegos de estudiantes. Del mismo modo en que Trump dice: `hagamos América primero' , Johnson quiere que Reino Unido vuelva a tener el control, lo que suena como un buen eslogan en tiempos de hostilidad hacia los inmigrantes, de desigualdades entre Londres y las regiones.

--¿Cuáles serían las consecuencias más serias tras el Brexit?

-- La economía se verá afectada, una economía más pobre y más chica, un rol más irrelevante, de menor influencia en la geopolítica. Reino Unido tenía una reputación de ser pragmático, pero en tres años tratando de negociar el Brexit no se trataron temas relevantes como evasión fiscal, lavado de dinero, populismo, inmigración. No podemos enfocarnos en otros temas a causa del Brexit. El Parlamento refleja las divisiones del país.

-- ¿Cree que la suspensión del Parlamento es ilegal? Hoy la Corte Suprema examina esta decisión..

-- Lo sabremos con la decisión de la justicia. Veremos. Es extraordinario que el primer ministro que debería estar en su luna de miel perdió varias votaciones en el Parlamento y debe responder ante la justicia y sigue ahí. Incluso cuando dice que saldremos de la UE sin acuerdo, contrariando lo que dice el Parlamento. Estamos en un terreno desconocido. No sabemos si habrá nuevos comicios, es todo incierto cada día, una enorme incertidumbre.

-- ¿Cuáles son los desafíos para el Partido Laborista?, usted ha sido crìtica de Jeremy Corbyn

-- No apoyo a Jeremy Corbyn, apoyo al partido: el es líder por cuatro años, el partido tiene cien años. La razón principal es porque soy judía no practicante: como el líder del partido no enfrentó el antisemitismo dentro de la formación. Apoyo la existencia del estado de Israel, estoy a favor de una solución de dos estados. Mi valor es la igualdad, es lo que atraviesa todas mis decisiones y lo que hago. El antisemitismo es intolerable para mí. El ha permitido racismo en el partido. Nadie le desafía el liderazgo en este momento, pero hay muchas mujeres competitivas.

-- ¿Usted condena la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel?

-- Soy muy critica de Netanyahu, de la expansión de las colonias. Estoy a favor de la solución de dos estados, la cual se aleja con la mudanza de la embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén.

--Los gigantes tecnológicos casi no pagan impuestos en Reino Unido. Francia ha dado un paso para revertir esa situación.

--Una de las cuestiones que me apena de la salida de la UE es que el bloque viene avanzando en este tema.Cooperación global, regulación más dura, determinación con los avisadores. La sociedad civil, los medios y los legisladores debemos combinar esfuerzos para transformar la cultura y que se dañe la reputación de los evasores de impuesto, ese es un esfuerzo de largo aliento.