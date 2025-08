Tras las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que atribuyó la suba del dólar al "riesgo kuka", el titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, rechazó las declaraciones del funcionario y le pidió que vaya al Congreso "para explicar por qué hace dos años que no tenemos presupuesto".



Máximo fue con los tapones de punta contra "Toto" Caputo al decir que "esta versión es más maleducada que su versión en el macrismo. Está en modo tuitero, se contagió del presidente, y tendría que ir la Cámara a explicar por qué en Argentina hace dos años que no hay Presupuesto, algo que no es culpa de ningún kuka".

En esa línea, el presidente del PJ provincial reivindicó el plano institucional y admitió que "yo no soy ‘José institución’, pero la participación de la gente fortalece las instituciones, porque si no nos involucramos estamos regalando un espacio que van a decidir otros por nosotros".



"Esto es una situación puntual, porque un ministro dice que el riesgo país sube por los kukas y no va al Congreso a explicar por qué no tenemos presupuesto. Más allá de ser un matón de internet, pido que vaya a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aparte no se sabe para qué está ahora. No se entiende muy bien el funcionamiento del presidente de esa Comisión (José Luis Espert) que se la pase diciendo ‘cárcel y bala’ pero de números no pasa nada", sentenció.