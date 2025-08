Los tribunales volverán a su actividad habitual el lunes. Cuando lean las denuncias que se acumularon en los últimos días, los jueces se toparán con un protagonista atípico: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El funcionario ganó el centro de la escena después de que se conociera una grabación en la que se lo ve ofreciendo sus servicios de lobby a Timothy Ballard, un estadounidense que se presenta como activista antitrata, aunque —según denunció la propia Patricia Bullrich— acumula decenas de denuncias por abuso sexual.

Cúneo Libarona tiene, al menos, tres denuncias en su contra: la que presentó en el fuero ordinario el abogado Rodrigo Tripolone y las que presentaron, por un lado, la Fundación La Alameda y un grupo de referentes de derechos humanos en los tribunales federales de Retiro. Estas últimas presentaciones quedaron radicadas en el Juzgado Federal 9 –que subroga Sebastián Ramos– y en el Juzgado Federal 12 –que subroga Julián Ercolini.

El escándalo se desató el martes, cuando el programa Argenzuela de C5N reveló fragmentos de una reunión que mantuvo Cúneo Libarona con Ballard en Nueva York. El ministro de Justicia estuvo la semana pasada en Estados Unidos. De hecho, la Oficina de Naciones Unidas para el Contraterrorismo publicó que Cúneo Libarona estuvo de visita con Eugenio Curia, un diplomático de carrera que se presenta como encargado de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia. Curia también fue parte de la charla con Ballard. Se lo ve mientras Cúneo Libarona comenta cómo —según él— había que seducir mujeres durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El Gobierno de Javier Milei está atravesado por múltiples internas. Cúneo Libarona no es ajeno a estas peleas. En el Ministerio de Justicia, la conducción está partida: está, por un lado, Cúneo Libarona y, por otro, Sebastián Amerio, secretario de Justicia y hombre de Santiago Caputo. En los tribunales dicen que quien tiene la lapicera es Amerio y que el rol de Cúneo Libarona es llevarse la marca.

Bullrich no hace demasiados esfuerzos por esconder su recelo con su colega de Justicia, sobre todo porque en el video se lo escucha decir que él quería subsanar el “malentendido” que había existido. ¿A qué malentendido se refería? A que Bullrich había bloqueado un encuentro de Ballard con Milei, en el que el estadounidense pretendía “acercarle” tecnología para la investigación de la trata de niños.

Ballard se presenta como un exagente del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos —conocido como Homeland Security. Según la versión que le dio a Fox en 2019, trabajó doce años en casos vinculados al tráfico de niños. Diez de esos doce años, según su relato, estuvo apostado en la oficina de Calexico, en la frontera con México.

El resto de la historia la cuenta la película Sound of Freedom (Sonido de libertad), que se presentó en Buenos Aires en agosto de 2023. Ballard abandona su puesto y se dedica a rescatar niños por su cuenta. Los productores del filme son dos figuras de la ultraderecha: el actor Mel Gibson y el actor-cantante devenido en político Eduardo Verástegui. Como parte de la presentación del film, Verástegui estuvo con Milei y Victoria Villarruel. La dupla de La Libertad Avanza (LLA) firmó un compromiso para perseguir la trata de personas.

Ballard también viajó a Buenos Aires para la premiere. En junio de 2023, había renunciado a la organización que él mismo había creado diez años antes, Operation Underground Railroad (OUR), que funcionaba como una verdadera mina de oro. Según detalla un artículo del New York Times (NYT), OUR recaudaba 50 millones de dólares por año para 2020.

A partir de septiembre de 2023, empezaron a conocerse las denuncias contra Ballard: mujeres que colaboraban con OUR lo acusaron de abusar de ellas durante las misiones en las que él se infiltraba para supuestamente obtener información sobre las redes de trata. Los abusos ocurrían cuando estas mujeres debían simular ser sus parejas, aunque —como reconstruye el NYT— también hubo casos de manoseos en las propias oficinas de la organización.

En sus redes sociales, Ballard publicó una foto con su esposa, Katherine, y sus nueve hijos como estrategia para desacreditar las acusaciones. Aseguró que su caso era “lawfare a la máxima potencia” y acusó a las denunciantes de estar financiadas por quienes estaban molestos con su trabajo.

Ballard es un hombre cercano a Donald Trump. Fue asesor en un consejo sobre trata de personas y uno de los voceros de la iniciativa para construir un muro con México “para proteger a los niños”. Trump también fue uno de los promotores de la película.

El 22 de febrero pasado, Ballard escribió en sus redes sociales que había tenido “una gran conversación” con Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se hizo en Washington DC, a la que el Presidente había acudido para tener su foto de oportunidad con Trump. En su posteo, Ballard anticipaba que vendría a la Argentina.

Efectivamente lo hizo. Estuvo, por ejemplo, en un operativo en Mar del Plata, en la casa de un joven acusado de distribuir pornografía infantil. En una entrevista con La Capital, Ballard dijo que Milei conocía su historia y que había visto la película. Pero su interés era otro. “Lo que falta es tecnología básica, que todos tienen que tener. Y si no hay presupuesto ahora, es nuestro trabajo como ONG conseguir esta tecnología, de una u otra forma, pero sí la van a tener”, afirmó.

En ese momento, Ballard hablaba como embajador de Aerial Recovery, otra ONG que recluta veteranos y los emplea en operaciones humanitarias. Aerial Recovery firmó en marzo pasado un convenio marco con el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, para cooperar con las investigaciones. Según contó el propio Ballard, Aerial Recovery tiene un jefe de inteligencia que está en contacto con las fuerzas policiales de la Argentina.

El convenio le dio el plafón para involucrarse en operativos en La Matanza, Florencio Varela y Mar del Plata —donde se reunió con el intendente Guillermo Montenegro, uno de los candidatos a recalar en Justicia si Cúneo Libarona se va. Sin embargo, Ballard no solo tenía un pie en territorio bonaerense. En una entrevista con La Nación, contó que, a través de una donante, haría llegar un equipo forense a la Policía Federal, que depende de Bullrich. Para entonces, Ballard ya manifestaba interés en involucrarse en el caso por la desaparición del chiquito Loan Peña. Y, en esa época, se reunió con la periodista Viviana Canosa, que terminó yendo a Comodoro Py para denunciar la supuesta implicación de famosos en una red de trata.

En ese momento, Bullrich montó en cólera. Lo acusó de ser un abusador y de tener 23 causas en su contra. Cúneo Libarona apareció meses después para poner paños fríos con el hombre con llegada a Trump. Parece improbable que lo hiciera a título personal.