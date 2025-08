El reloj de arena se dio vuelta y, en poco más de un mes, los y las bonaerenses irán a las urnas para elegir quienes ocuparán las bancas de la legislatura provincial. Con los días contados, La Libertad Avanza teme una derrota por más de diez puntos en la elección local y pisará el acelerador para meterse de lleno en la campaña con intervención del Presidente Javier Milei, que le pondrá la cara a la contienda, pero solo "lo justo y necesario" para "no quemarse". El miércoles de la semana próxima, el mandatario se sacará una foto con los candidatos que encabezan las listas en cada una de las secciones, pero sus apariciones, confían en su entorno, serán "a cuenta gotas".

Durante las últimas semanas, la hermana del Presidente y armadora de LLA, Karina Milei, tomó una serie de definiciones importantes con respecto a la campaña: en principio, que hará todo para intentar ocultar la interna y las peleas entre las distintas tribus oficialistas que desató el cierre de listas y, en segundo lugar, decidió que Santiago Caputo, líder de "Las fuerzas del cielo" --los grandes excluidos del armado--, será el que vuelva al ruedo y coordine la "estrategia electoral". En medio de la crisis económica que se va acentuando semana a semana, la hermana de Milei se está viendo obligada a moderar sus expectativas y aflojar la técnica del látigo y la confrontación con quienes suelen funcionar como sus aliados.

Todos los candidatos seccionales, en tanto, esperan con ansias tener la bendición presidencial y bajada de Milei al territorio. Quieren que el mandatario haga con ellos lo que hizo en la campaña porteña. Es decir, que aparezca con su cara a decir: "Votar a este candidato es votarme a mí". Lo cierto es que las encuestas que manejan en Casa Rosada no son auspiciosas. Vaticinan que en la tercera sección podrían perder por cerca de 20 puntos, y que en la segunda y la cuarta sección también están mal por los cierres complicados que tuvieron con el PRO. Con la fuga que hubo durante el cierre de municipios como San Nicolás, Pergamino o Junín, por ejemplo, el escenario se complejizó. "Dividís el voto y el peronismo aprovecha", analizan quienes están en el armado de la campaña.

En ese sentido, los más optimistas confían que el escenario pueda llegar a cambiar en el sprint final, pero apuestan todo a sacar ventaja en la primera sección electoral, que representa un 30 por ciento del padrón para contrarrestar los malos resultados de la tercera. "Cualquier diferencia que se pueda hacer es ahí y vamos a tener que sacar mucha más diferencia de la que pensábamos en un principio", analizan. Sobre las apariciones de Milei vaticinan que hay lugares que "están perdidos", y opinan que el Presidente no se va a arriesgar a aparecer ahí. "Va a hacer cosas muy puntuales, acotadas y eligiendo muy bien los lugares", especifican.

Lo que sí habrá es una foto de Milei con los cabeza de lista de cada sección. Eso ocurrirá el miércoles y estarán Diego Valenzuela de la primera, Natalia Blanco de la segunda, Maximiliano Bondarenko de la tercera, Gonzalo Cabezas de la cuarta, Guillermo Montenegro de la quinta, Oscar Liberman de la sexta, Alejandro Speroni de la séptima y Francisco Adorni de la octava. No creen que haya muchas más de esas apariciones, pero si eso finalmente ocurre, es factible que se muestre con Valenzuela.

En cada una de las ocho secciones electorales buscarán que tengan mayor protagonismo los candidatos que encabezan las listas y reforzarán con temas particulares que son clave en cada uno de los distritos. El central, por supuesto, será la inseguridad. Ese será casi el único eje dentro de la tercera sección electoral, que encabeza el excomisario Bondarenko. Allí, el oficialismo sabe que tiene todo para perder porque históricamente ganó el peronismo, y según una encuesta que les llegó durante los últimos días vieron que pueden estar abajo por cerca de 20 puntos. También le hablarán "más al interior de la provincia", al productor rural agrícola o ganadero, sobre "la baja de retenciones".

En la primera sección, por ejemplo, el intendente de Tres de Febrero y candidato, hará énfasis en la gestión y marcará la diferencia con el "kirchnerismo". En principio, destacará que su candidatura, a diferencia de las de sus contrincantes, no será testimonial. Él competirá con el ministro de Obras Públicas de la provincia, Gabriel Katopodis. La línea discursiva será que "los candidatos del peronismo son representantes de los mismos que ya fracasaron", y allí buscará polarizar, por ejemplo, con Malena Galmarini, pareja del excandidato a presidente del Frente de Todos, Sergio Massa. Ella es segunda en la lista de Fuerza Patria. También insistirá con temas "económicos", y la promesa de la baja de impuestos, otro de los caballitos de batalla de La Libertad Avanza.

En la octava, en tanto, hubo cambios. Si bien cuando cerraron las listas quien iba a encabezar en esa sección era Juan Osaba --puesto por Sebastián Pareja--, la hermana del Presidente intervino, pidió que lo bajen y subió al primer puesto a quien ocupaba el tercer lugar: el hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni. En las listas de las elecciones locales en CABA Manuel Adorni encabezó el armado y le dio a LLA un triunfo contundente contra el PRO en su bastión, sin embargo, no pudo incorporar a ningún otro candidato debajo de él en la lista. Ahora buscó que su hermano tenga un lugar protagónico en las elecciones locales de la provincia.

Desde el oficialismo consideran que la participación volverá a ser baja, pero no van a hacer campaña para que la gente vaya a votar. No creen que eso los beneficie.

El armado para octubre

Más allá de la campaña bonaerense, la hermana del Presidente ya trabaja en las listas para las elecciones nacionales de octubre , cuyo cierre será el 17 de agosto. Allí será clave lo que pase en CABA porque es el territorio más delicado de cara a la alianza de la Casa Rosada con el partido que lidera Mauricio Macri. El cierre de alianzas es el jueves de esta semana.

En primer lugar, "El Jefe" bajó una orden clara: que no quiere que intervenga en las negociaciones el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. El vínculo con los Milei quedó roto luego de que él decidió adelantar las elecciones locales y, tal como contó este diario, en su entorno dicen que para el primo de Mauricio "no habrá tabula rasa". Tampoco para quien fue la candidata en CABA, Silvia Lospenatto, ni para quien fue la jefa de esa campaña del PRO, María Eugenia Vidal.

También se abre un escenario de discusión, en caso de que vayan en unidad, con respecto a quiénes serán los candidatos y cuál será el porcentaje de los mismos que le toque al PRO. En el entorno del Presidente dan como un hecho que no les habilitarán un candidato a senador --dicen que el PRO no lo conseguiría en caso de ir solos y que, por ende, sería ridículo que se lo concedan-- y, además, agregan que, en la lista de Diputados estarían dispuestos a darles "solo dos de los entrables".

Aclaran, también, que no cualquiera podrá ser candidato. Los elegidos por el PRO deberán pasar por un filtro para ver qué tan leales o no le serían al presidente Javier Milei. "No vale poner a un diputado que puso palos en la rueda o votó todo en contra a lo que quería la Casa Rosada", aclaran como una de las condiciones. La candidata a senadora nacional por el partido violeta, todo indicaría, que será la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según las encuestas que manejan en Balcarce 50, ella es la que mejor mide en suelo porteño.