El juez platense Juan José Ruiz será juzgado por el fallo xenófobo en el que agravó la pena a una travesti -condenada por vender droga cuando le hallaron menos de 2 gramos de cocaína- por ser peruana.

Por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Ruiz fue suspendido en sus funciones y el 40 por ciento de su sueldo será embargado.

La resolución va en línea con la decisión del Jurado de admitir la acusación que la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentaron contra el fallo de 2016 en el que Ruiz condenó a Claudia Córdova Guerra.

En la resolución, el magistrado sentenció a Córdova Guerra a 5 años y 3 meses de prisión tras considerar que “aunque existe el principio de igualdad ante la ley, esto no es tan cierto ni tan absoluto” y sumar, como agravante, el origen extranjero de la juzgada.

Córdova Guerra había sido detenida en la madrugada del 12 de abril de 2014, en un operativo llevado adelante por policías de la DDI platense que estaban de civil. Fue acusada de tenencia de drogas para comercialización (el primer informe policial aseguraba que le habían hallado 3 gramos y medio de cocaína, que curiosamente al llegar a juicio se habían reducido a 1,6) y cumplió prisión domiciliaria hasta el inicio del debate oral.

En el juicio, celebrado ante el Tribunal Oral 1, a cargo de Ruiz, el fiscal Martín Chiorazzi pidió que Córdova Guerra fuera condenada y se considerara como agravante “la condición de extranjera de la imputada, por venir de una nación hermana y delinquir en el país que la recibe”. El juez Ruiz avaló la solicitud.

Aunque “existe el principio de igualdad ante la ley, esto no es tan cierto ni tan absoluto como parece”, advirtió el juez Ruiz. Y ejemplificó con el artículo 21 de la Constitución: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria (...). Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio (...)”.

La deducción de Ruiz fue que “mientras nuestros nietos, padres, hijos, hermanos y amigos, morían en el conflicto de Malvinas en defensa de la Patria, los extranjeros que gozaban de todos los derechos (aunque no de todas las obligaciones como se ve) veían desde la comodidad de su hogar el conflicto, sin temor a ser convocados. Me pregunto entonces: ¿Existe igualdad ante la ley?”.

También ejemplificó con el acto de votar y ser autoridad de mesa o participar como jurado en un juicio. Hizo también una interpretación particular del artículo 25 de la Constitución: “Se podrá restringir, limitar, y gravar la entrada y permanencia de aquellos extranjeros que en vez de venir a labrar la tierra, esto es a trabajar, vengan robar; en vez de venir a mejorar las industrias, vengan a fabricar y traficar con el veneno (droga); en vez de venir a instruir y enseñar, vengan a asesinar y violar, porque con tales actos, no se afianza la justicia, no se consolida la paz interior ni la unión nacional”.