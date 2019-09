El fanatismo del público argentino, tantas veces comprobado y demostrado, se merecía ese premio: el próximo 9 de noviembre aparecerá Bridges to Buenos Aires, disco de The Rolling Stones que retrata el mítico show del 5 de abril de 1998. Y lo de “mítico” no es caprichoso, porque esa noche en el estadio de River Plate sucedió algo que provocó titulares en todo el mundo: fue la primera y única vez que los Stones y Bob Dylan compartieron escenario para hacer, claro, “Like a rolling stone”.

La segunda visita de la legendaria banda británica a la Argentina, en la gira de presentación del disco Bridges to Babylon, terminó provocando (como en la primera) otros cinco shows en el Monumental de Núñez. Aunque el anuncio de Dylan como “telonero” redobló el interés del público, nadie se animaba a especular con un posible encuentro de las leyendas; solo se esperaba que cada cual hiciera su set, lo que hizo aún más sorprendente la aparición del enorme compositor estadounidense, que sin ninguna introducción se largó a tocar su clásico junto a Mick Jagger, Keth Richards, Ron Wood y Charlie Watts.

Los Stones vienen lanzando desde hace algunos años su serie de albumes From The Vault, que rescata conciertos de todas las épocas; más de veinte años después, el material de esa noche en Buenos Aires esperaba por su edición, que viene a saldar una demorada deuda. Con sonido remasterizado, el disco será editado en CD doble + DVD, como DVD y en vinilo. Además del tema junto a Dylan, entre las canciones incluidas se encuentran “Let’s Spend The Night Together”, “Honky Tonk Women”, “umpin’ Jack Flash”, “Miss You”, “Gimme Shelter”, “Brown Sugar”, “Sympathy For The Devil” y, claro, el clásico de clásicos “(I Cant Get No) Satisfaction”, que abrió la velada.