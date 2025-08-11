A menos de un mes de las elecciones bonaerenses, que por primera vez se realizarán de manera desdoblada de las nacionales, la provincia de Buenos Aires puso en marcha la operatoria para el recuento de los votos y su comunicación.

A partir de las disposiciones de un convenio firmado con el Correo Argentino en mayo, la empresa puso en operatividad la primera prueba del sistema de transmisión y recepción de datos para las elecciones, en el centro de cómputos que dispone en la localidad de Monte Grande, en el conurbano bonaerense. En unos días, el 23, se llevará adelante el simulacro oficial, del que participarán los apoderados de las diversas fuerzas políticas.

Según pudo conocer Buenos Aires/12, por disposición de la Junta Electoral, la difusión de los resultados será a las 21 horas del domingo, un hecho habitual en todos los procesos electorales, en tanto que también se podría acceder a ellos una vez que las ocho secciones electorales haya realizado el escrutinio del 30 por ciento de los votos. Por ejemplo, si en la Quinta sección ya se conoce arriba de ese porcentaje, pero en la Tercera llegan al 15 por ciento, no se difundirán.

La prueba sirvió para verificar el funcionamiento de todos los servicios que se van a utilizar el día de la elección, como así también la logística, la trazabilidad, la capacitación de operadores, la competitividad de las escuelas y oficinas del Correo Argentino, el funcionamiento del software de transmisión de los cronogramas y escrutinio de mesas, tal informó el gobierno provincial.

Para esta primera prueba, la Provincia puso en actividad a 5.555 escuelas que, como lo harán el domingo de los comicios, oficiaron como “locales de transmisión” de los datos, dado que en ellas se instalaron los sistemas.

Para el proceso trabajaron grupos operativos compuestos por 341 operadores de recuento, entre delegados y digitadores, además de 112 agentes de soporte, entre mesa de ayuda y mesa de gestión de incidencias. La transmisión de los telegramas se hizo a través de los kits que distribuyó el Correo Argentino en los establecimientos de votación.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que los resultados de la prueba fueron “muy satisfactorios” y que el operativo “salió muy bien”.

Tal expuso, el operativo implicaba transmitir 44.153 telegramas emitidos desde los locales, de los cuales se pudieron cargar correctamente 40.576; esto es un 98,60 por ciento.

“El objetivo era superar el 80 por ciento, porque después ahí se analiza qué es lo que falló, qué es lo que hay que mejorar. Por eso decía que fue altamente satisfactorio”, recalcó el funcionario.

En cuanto a las escuelas, se pudo transmitir datos desde 4.747 de las dispuestas, esto es casi un 86 por ciento del total. El ministro de Gobierno argumentó que las que no pudieron transmitir se relacionó con algún problema técnico o que el establecimiento no se pudo abrir, aunque aclaró que esas son cuestiones que “ahora queda hacer la sintonía fina para el simulacro del 23 de agosto”.

Tal indica el convenio firmado en mayo por el Ministerio de Gobierno y el Correo Argentino en su cláusula décima, la empresa brindará el servicio que contempla desde la recepción de las imágenes de los telegramas, la conversión a datos de las imágenes digitalizadas, la totalización y la publicación de resultados. Al momento del inicio, se realizará el procedimiento denominado "Parte Cero", en el cual se muestra la totalidad de telegramas que espera recibir el sistema, que no hay datos ingresados y que todos los estados del proceso de recuento provisorio se encuentran en cero.

Además, las imágenes de los telegramas se distribuirán para una doble carga manual en forma aleatoria entre operadores de ingreso de datos. Se aclaró también que, en caso de coincidencia idéntica entre ambas cargas, se dará por válida la carga de los resultados de la mesa. De haber una discordancia entre los datos ingresados, el sistema enviará el telegrama y los datos discrepantes a una instancia de control para realizar una tercera carga de los valores que no coincidan. Una vez dada por válida la carga de los resultados y verificado que la cantidad de votantes es menor o igual que la cantidad de electores habilitados en la mesa, la información cargada pasa a la etapa de totalización de resultados.

En el acuerdo se estableció que el sistema registrará todas las acciones realizadas por los operadores de digitación en las distintas instancias del proceso registrando puesto de trabajo, usuario, fecha y hora en que se realizaron, acciones que van a poder consultarse por telegrama o por operador. Para evitar complicaciones, además de los datos cargados, el sistema permitirá la visualización de la imagen de los telegramas.

Al momento de la presentación de los resultados, se permitirá la visualización de electores habilitados, votantes, porcentaje de participación, votos en blanco, impugnados, voto comando y resultados por agrupación política, categoría, unidad geográfica y mesa.

En tanto que se aclaró que todas las operaciones desde el “Parte Cero” hasta el cierre del recuento serán fiscalizadas por los apoderados de las agrupaciones políticas.