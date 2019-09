El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene nuevo Asesor de Seguridad Nacional. Se trata de Robert O'Brien, quien hasta el momento se desempeñaba como enviado de Trump para situaciones relacionadas con rehenes estadounidenses en el extranjero para el Departamento de Estado. O'Brien, abogado recibido en la Universidad de California, reemplaza a John Bolton, que fue despedido justo cuando crece la tensión con Irán.

"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, que actualmente se desempeña exitosamente como enviado especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!", informó el mandatario en su cuenta de Twitter. Llega a su nueva posición con el apoyo del secretario de Estado, Mike Pompeo, y de republicanos de alto rango en el Congreso. Durante las administraciones de George W. Bush y de Barack Obama, trabajó en una asociación público-privada para la reforma de la justicia en Afganistán.

La semana pasada, Trump despidió abruptamente a Bolton, un vigoroso defensor del uso de la fuerza militar en el extranjero y uno de los principales "halcones" del gobierno estadounidense contra Irán. Bolton era una figura muy controversial en Washington. Su postura de una política exterior agresiva e intervencionista chocó con las iniciativas más aislacionistas de Trump.

O'Brien se convertirá en el cuarto asesor de seguridad nacional en el tumultuoso primer mandato de Trump. Llega al cargo en momentos en que el presidente es presionado por algunos en Washington para ir a la guerra con Irán en represalia por un ataque contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita el pasado fin de semana, que se atribuyó a Teherán.

Entre 2008 y 2011, O'Brien fue miembro de la comisión gubernamental que asesora sobre temas relacionados con el tráfico de antigüedades y otros artículos culturales, informó la cadena de noticias estadounidense NBC. En 2005 fue nominado por Bush como representante de Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidos, puesto para el que fue confirmado por el voto del Senado y en el que trabajó junto a Bolton.

Momentos antes de nombrar a O'Brien como su nuevo asesor, Trump anunció que estaba ordenando un aumento "sustancial" de las sanciones contra Irán, que ya está cediendo ante la presión económica de Estados Unidos. O'Brien, abogado y asesor de política exterior de los republicanos desde hace mucho tiempo, se ha convertido en uno de los favoritos de Trump por su trabajo en nombre de los estadounidenses detenidos en lugares remotos, como Corea del Norte y Turquía. "Creo que es fantástico", dijo Trump el martes. Si bien estos casos son denominados como asuntos de "rehenes" por Trump, no todos los episodios lo son. Por ejemplo, O'Brien fue enviado a Suecia para asistir al juicio del rapero estadounidense ASAP Rocky, acusado de agresión.