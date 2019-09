El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le anunció a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que "sus servicios ya no serán más necesitados". Para fundamentar la decisión de despedirlo Trump señaló "fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias". Este hecho expone una interna entre Bolton y Mike Pompeo, Secretario de Estado, por la forma en cómo se estaban llevando a cabo las negociaciones sobre temas sensibles, entre ellos las relaciones con Afganistán y Venezuela.

"Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el Gobierno", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter. "Le pedí a John su renuncia, que me dio esta mañana. Le agradezco mucho por sus servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo Asesor de Seguridad Nacional", informó Trump en la red social. La salida de Bolton se produjo después de fuertes desavenencias con Trump en relación a cómo manejar la relación con Irán, Corea del Norte y Afganistán, según informó The New York Times. Según este diario el presidente estadounidense estaba buscando aperturas diplomáticas con algunos de sus enemigos más difíciles de tratar. Esta posición es la que generó la ruptura con los partidarios de la línea dura dentro de su gobierno, como Bolton, que consideran a Corea del Norte e Irán como nada confiables.

Pero fue la decisión de Trump de entablar negociaciones con los talibanes en Afganistán lo que expuso el enfrentamiento de dos líneas dentro dentro su gobierno, según The Washington Post. La línea en favor de ese acuerdo se encuentra representada por Mike Pompeo, Secretario de Estado, en tanto que en contra se manifiesta John Bolton, finalmente caído en desgracia. Las negociaciones que hasta el sábado parecían encaminadas al retiro de 5000 soldados estadounidenses de territorio afgano, entraron el domingo en un punto muerto. Trump iba a reunirse el domingo de manera secreta en la residencia presidencial con el presidente afgano y los principales líderes talibanes para seguir las negociaciones. "Desafortunadamente, y con el objetivo de conseguir una falsa capacidad de negociación, (los talibanes) reconocieron la autoría de un ataque en Kabul, en el que murió uno de nuestros grandes soldados y otras 11 personas. Inmediatamente cancelé la reunión y suspendí las negociaciones de paz", afirmó Trump por Twitter el domingo. Según afirma The Washington Post, Pompeo estaba de acuerdo con el arreglo al que estaba arribando Trump. Bolton, por el contrario, sostenía que el presidente podía cumplir con su promesa de retirar las tropas sin la necesidad de llegar a un arreglo con los talibanes, según afirmó ese diario.

Los talibanes sostuvieron que siguen en contacto con la delegación de Estados Unidos y pidieron una explicación oficial sobre la abrupta decisión de suspender el diálogo tomada por el presidente norteamericano. "Todavía estamos en contacto con el equipo negociador estadounidense y el canal de conversaciones sigue abierto", indicó el portavoz de la oficina política de los talibanes en Doha, Suhail Shaheen. La formación insurgente afgana pidió "una clarificación oficial" sobre la suspensión de las negociaciones de paz y está esperando una respuesta, según informó Shaheen.

Trump también le reprochó a Bolton el manejo del conflicto con Venezuela, según informa el diario El País. El ahora ex Asesor de Seguridad Nacional tuvo un rol destacado desde principios de año cuando el opositor y presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, se “autoproclamó” presidente encargado. En una conferencia efectuada pocos días después en la Casa Blanca para hablar sobre la situación, Bolton apareció con una libreta que tenía escrito “5000 tropas a Colombia”, lo que despertó todo tipo de suspicacias sobre si se refería a una posible movilización a la frontera entre ambos países.

Con Bolton ya son tres los asesores de Seguridad que pasaron por la gestión Trump. Desde enero de 2017 ocupó el cargo Michael Flynn. El general Herbert Raymond McMaster ocupó el puesto hasta marzo de 2018. John Bolton también había sido Embajador ante la ONU durante la presidencia de George Bush hijo.